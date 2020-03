Uno de los ochenta trabajadores que Son Espases envió el miércoles a su casa tras descubrir que durante varios días habían estado atendiendo a una paciente con coronavirus, se quejaba este jueves de la desinformación del centro, del alarmismo y de que no se le hiciera una prueba para descartar que también ella fuera portadora del virus. «He atendido durante estos cinco días a la mujer que ahora ha fallecido, pero mientras también he tratado a otros pacientes inmunodeprimidos», confesó alarmada.