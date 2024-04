La incidencia registrada en un avión de la compañía Iberojet, que debía volar este viernes por la mañana a primera hora desde Palma a Málaga, ha supuesto que 192 viajeros mayores del IMSERSO lleven bloqueados en la terminal del aeropuerto desde las 05:45 de esta mañana.

Los afectados no portan su equipaje encima y muchos de ellos tienen su medicación prescrita en el mismo; por lo que, tras tantas horas de espera, se sienten preocupados, nerviosos y ansiosos por las personas más dependientes y de salud más vulnerable. Según una de las portavoces del grupo de afectados, María José Lorenzo, todos los pasajeros tienen más de 70 años. «Demasiado bien nos estamos portando hasta este momento pero ahora ya estamos nerviosos; la gente necesita su medicación y quiere volver a casa».

La tensión del grupo está creciendo por momentos y una de las mujeres se ha desmayado. Tres agentes de la Guardia Civil se han acercado al punto para poder atenderla mientras acudía el equipo médico. El desmayo ha provocado aún más tensión y los mayores piensan incluso en organizarse y bloquear otras puertas de embarque hasta que reciban solución a su situación.

El grupo, que finalizaba este viernes sus vacaciones, salía sobre las cuatro de la madrugada del hotel que les ha acogido en el Arenal. Al llegar al aeropuerto y proceder al embarque, los viajeros han subido al bus pertinente que acerca a la aeronave cuando, a mitad de camino, han dado media vuelta hasta la terminal. Allí se les ha informado de que el avión ha sufrido una incidencia. «No sabemos nada más que eso, una incidencia, no sabemos ni cuando, ni porqué, ni si se va a arreglar, no sabemos nada desde esta mañana». Tras casi diez horas encerrados en el aeropuerto los ánimos han comenzado a caldearse y los mayores han alzado la voz gritando juntos «Queremos volar» en mitad de la terminal. Desde la compañía no se ha producido ningún mensaje oficial al respecto. «Nos hemos acercado varias veces al mostrador y nos dicen todo el rato lo mismo; yo creo que nos han dado el bono de bocadillo y el de la comida de mediodía para callarnos», cuenta enfadada.

Los afectados recriminan a la compañía que no les haya dado ninguna explicación

El avión continúa en el mismo lugar desde primera hora de la mañana y los afectados pueden verlo ante ellos sin que se produzca ningún movimiento. Al parecer, la aeronave está afectada por algún tipo de incidencia técnica y se mantiene en la pista con la escalerilla y la puerta abierta, donde probablemente se estén llevando a cabo las revisiones necesarias. Cómo el suceso se ha producido cuando estaban a punto de embarcar, este grupo de la tercera edad ya había entregado sus maletas a la compañía por lo que mucho equipaje sensible que llevaban con ellos no está a su abasto; la preocupación máxima es, sin duda, la medicación que muchos necesitan y que tras tantas horas, comienza a acumular tomas pendientes.

La reivindicación principal de los afectados pasa por la información que han recibido desde la compañía, mínima hasta el momento. Según han comentado, no se les ha explicado en ningún caso el motivo del retraso y el miedo a la cancelación está presente. «Nos ha llegado información interna y nos dicen que es posible que el vuelo se haya cancelado del todo; si eso ocurre de verdad no sé qué vamos a hacer, imagina lo que supondría para nosotros no poder volver a casa hoy», sentencia.