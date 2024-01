Los ‘pollencins’ reabren el debate sobre la necesidad de talar pinos: «Vaya tradición»

Estalla la polémica en las redes sociales pollencines a raíz de la inminente celebración de Sant Antoni, el próximo 17 de enero: «¡Vaya tradiciones, a este paso no sé cómo acabaremos!», comentaba una usuaria abriendo el debate.

El hecho es que diversos vecinos criticaron ayer duramente la tradición de cortar dos pinos al año —una para ‘u Moll’ y otro para Pollença— con motivo de la celebración de la pujada al Pi por Sant Antoni, considerándolo innecesario. «Otro árbol. ¡Alucinante, venga vamos!», se quejaba una vecina en el grupo de Facebook donde los vecinos debaten cuestiones relacionadas con el municipio.

«Me parece una atrocidad pero a veces aquí no se puede decir nada, mejor me quedo callada», le seguía otra vecina muy indignada.

Reutilizar el pino

En esa misma línea, un pollencí proponía reutilizar el mismo pino año tras año: «¿Por qué no guardan el tronco para cada año?», pedía. A su vez, este mismo usuario insinuaba que no lo quieren reutilizar porque la organización se queda la leña: «¡Ah no! Que que así los de siempre no tendrían la leña para ellos. Lástima».

Aún así en el mismo grupo, estos vecinos han recibido respuestas a favor de la fiesta, y a favor de la tala de pinos. «Ojalá se cortaran más árboles en los bosques mediterráneos», rebatía un usuario, apelando a una correcta gestión forestal.