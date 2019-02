La Oficina Antidesahucios paraliza 1.455 desalojos en Palma desde su creación en 2015

La Oficina Antidesahucios ha logrado parar 1.455 desalojos desde su creación en el año 2015 hasta el 15 de febrero de 2019. El concejal de Urbanismo, José Hila, ha hecho este martes un balance del funcionamiento de esta oficina que, según las cifras, logró un éxito en su lucha contra los desalojos con fecha de lanzamiento del 70%.

En concreto el procentaje más alto se refiere a las paralizaciones de los expedientes hipotecarios, con un 80% de éxito. En cuanto a los desalojos por alquiler la tasa de éxito fue del 68% y del 63% en el caso de las ocupaciones ilegales.

El concejal también informó de qué de las familias que han acudido la oficina durante estos años el 36% eran parejas con hijos, un 22% familias monoparentales y un 16% personas solas. Los barrios con más casos de desalojos, añadió Hila, han sido Son Gracias, Pere Garau, Foners y la Soledad Nord.

En total durante estos 4 años la oficina ha tramitado 2.728 expedientes, algunos de los cuales siguen abiertos. De ellos 1.373 don de alquiler, 946 hipotecarios y 409 de otro tipo como por ejemplo las ocupaciones.

Por último, el responsable municipal aseguró que durante este tiempo ha habido un aumento considerable en la mediación directa con las entidades bancarias, algo que se ha realizado con 649 familias.

En relación al desalojo ocurrido este lunes en Palma, con fuerte actuación policial, Hila dijo no haber tenido ocasión de ver las imágenes por lo que no podía opinar. Sobre la oficina y la familia desalojada, informó de que ésta tan solo había pedido un informe de vulnerabilidad porque tenía representación legal y no reclamó más ayuda a la Oficina Antidesahucios.