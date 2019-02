Denuncian cargas policiales en un desalojo en Palma

Stop Desahucios ha denunciado públicamente cargas policiales este lunes durante el desalojo de los inquilinos de una vivienda en la calle Onofre Jaume de Palma «a pesar de que los pagos están al día».

Según han informado desde esta plataforma ciudadana, a las 09.00 horas se han presentado tres furgones de la Policía Nacional en la calle y han cortado el acceso al edificio.

A las 12.00 horas, los efectivos policiales han subido hacia el inmueble y han cargado contra los vecinos que han intentado detenerles, han asegurado desde Stop Desahucios. A pesar de la oposición de los 70 vecinos y activistas reunidos, finalmente, el piso ha sido desalojado.

En declaraciones a Europa Press, uno de los portavoces de Stop Desahucios, Joan Segura, ha explicado que este es el tercer intento de desalojo en «un caso en el que está todo pagado». «De hecho, en el juzgado hay más dinero consignado de lo que debían», ha asegurado.

Según ha remarcado, se ha incurrido en «el engaño» y se han realizado «coacciones» para poder realizar «este desahucio 'exprés'» por lo que, tal como ha adelantado, llevarán el caso por la vía judicial y pedirán incluso responsabilidades penales.

La @policia ha hagut de dissoldre els veïnats que s'havien concentrat per impedir un desnonament al barri de Can Capes, a Palma.



Finalment, els inquilins han estat desallotjats per impagament del lloguer. @PAH_Mallorca @jordiesporleri pic.twitter.com/XjXKxqC6U6