«Jamás imaginé esto», titula su escrito la usuaria de TikTok @carladelasaludff o lo que es lo mismo, la joven de 21 años que acabó en la UCI tras tomarse un café con insectos en el aeropuerto de Palma. Carla lleva doce días en el hospital y, a pesar de que la historia de las máquinas de café y los bichos, va quedando atrás, su calvario médico continúa. Sigue ingresada y tal y como ella explica «doce días en el hospital, dos en la UCI, once sondada, once sin comer, diez quilos menos y una nueva vida con fecha de nacimiento»; por lo que confirma la gravedad de la reacción alérgica que sufrió y que aún no ha logrado recuperarse del todo.