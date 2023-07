Ingredientes

l 3 k. tomate pera

l 4 hojas laurel

l 4 dientes ajo

l 4 botes de cristal que cierren bien

l AOVE

La receta

Asar los tomates y los dientes de ajo sin pelar a 160 grados durante unos 50 minutos o hasta que estén asados, dándoles la vuelta a mitad de cocción. Mientras, meter los botes de cristal y las tapaderas en una olla grande, colocando entre ellos un trapo bien limpio para evitar que choquen unos con otros. Cubrir con agua y cuando arranque el hervor dejar 30 minutos. Sacar los botes de la olla y colocar boca abajo sobre un trapo o papel de cocina para que escurran. Cuando los tomates asados estén tibios recoger el caldito que habrán soltado y reservar. Retirar la piel a los tomates sin dejar perder el agüilla que sueltan. Mezclar el caldito que habíamos reservado y el agüilla. Llenar los botes con los tomates, añadir el diente de ajo y una hoja de laurel, añadir un poco de caldito, sal y cubrir con AOVE de modo que todos los tomates queden sumergidos. Cerrar bien los botes y dejar hervir durante 30 minutos al baño maría. De este modo se conservarán perfectamente durante un año, o más, en la despensa.

Si queremos que el tomate quede mas aromatizado, podemos añadir un brotecito de tomillo, romero o albahaca, que ahora está en temporada. Los botes de cristal que uso son los de alguna conserva que voy guardando durante el invierno, de esta forma voy reciclando, aunque también se pueden comprar en ferreterías, grandes superficies o en el chino del barrio. Antes de guardar es importante pegar una etiqueta a cada tarro que indique lo que hay en el interior y la fecha de envasado. Esta conserva de tomate se puede emplear en cualquier guiso, para acompañar a un huevo frito, incluso para hacer pa amb oli si ese día no tenemos en casa tomates de ramellet. Normalmente la conserva y la mermelada de tomates suelo hacerlas a mediados de agosto, cuando abundan en el mercado y bajan de precio. En esta ocasión me he adelantado ya que en la frutería de debajo de casa lo están vendiendo a 0,98 euros y dudo que baje mucho más.