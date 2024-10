Las autoridades sanitarias estadounidenses han abierto una investigación ante la aparición de 49 casos de infección por la bacteria E. coli entre los clientes de la cadena de hamburgueserías McDonald’s, entre los cuales una persona ha muerto. «La mayoría de los enfermos dicen haber comido hamburguesas Cuarto de Libra de McDonald’s y los investigadores están trabajando rápidamente para confirmar qué ingrediente alimentario está contaminado. McDonald’s ha retirado los ingredientes de estas hamburguesas y no estarán a la venta en algunos Estados», han indicado los Centros de Control y Detección de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

Según la CNN, entre las diez personas que han sido hospitalizadas, se encuentra un niño y la mayoría de las enfermedades se dieron en los estados de Colorado y Nebraska. Algunos de los síntomas del E. coli son fiebre, diarrea prolongada, vómitos o signos de deshidratación y, de acuerdo con los CDC, la mayoría de las personas «se recuperan sin tratamiento después de cinco a siete días».

McDonald’s está colaborando con la investigación para determinar qué ingrediente alimentario de las hamburguesas Cuarto de Libra está enfermando a la gente. La cadena ha dejado de utilizar cebollas frescas fileteadas y hamburguesas de cuarto de libra en varios Estados mientras se lleva a cabo la investigación para identificar el ingrediente causante de la enfermedad.

A pesar de la polémica, un ex trabajador de la cadena y experto en nutrición reveló hace unos meses que «no es carne falsa, no es la cosa rosa que se ve en los vídeos. Es carne de ternera. Simplemente tiene un contenido de grasa elevado porque tienes que vender hamburguesas ricas», sentenció.

McDonald’s es la mayor cadena de restaurantes de Estados Unidos, con unos 13.500 locales por todo el país (y un total de unos 42.000 en todo el mundo). El precio de las acciones de la cadena de comida rápida cayó más de un 5 % en las operaciones posteriores al cierre de la bolsa del martes.