Daniel Moreno es un conocido influencer deportivo, entrenador personal y experto en motivación. Estas últimas semanas está viviendo una auténtica pesadilla por culpa de una acosadora de gimnasios de Palma. «Llegué una mañana a trabajar, pasé por la terraza del bar del chino que está junto al gimnasio y me encontré a una mujer que empezó a llorar y decirme que me seguía por las redes sociales. Hablaba con un acento raro y logré entender que había tenido malas experiencias con los hombres, pero que mis vídeos de motivación le habían ayudado mucho», comenta Dani.

«Me pidió que le hiciera un vídeo de apoyo y que le diera ánimos para superar esos duros momentos. Le hice el vídeo y aquí se acabó todo. Al día siguiente, me vuelve a hacer lo mismo y me pide que me haga una foto con ella. Me pareció todo muy extraño, pero hay gente para todo. Finalmente, acepté y me hice la foto. El problema llega cuando me doy cuenta que se había dedicado a colgar mis fotos y vídeo por las redes sociales con mensajes de ‘te amo’, ‘eres mi vida’, ‘yo sin tí no puedo vivir’ etc...», relata el monitor e influencer.

Varios amigos de Dani, compañeros de trabajo e incluso entrenadores personales de otros gimnasios le informaron que se trata de una mujer que no está bien y que es una acosadora en toda regla. «Esta mujer no paraba de enviarme mensajes del estilo de ’Yo no tengo miedo a nada. El amor es más fuerte que todo’, y así un montón más. Incluso llegó a llamar a mi jefe Roberto González, dueño de la cadena Vital Fit, diciendo que estaba enamorado de su empleado. Ha tratado de hacerme la vida imposible y tengo miedo. La verdad es que temo que se me tire encima y la gente pueda pensar que yo como hombre le estoy haciendo algo malo. Por ese motivo he presentado una denuncia. Hay muchas víctimas, pero algunos no la denuncian por vergüenza», concluye.

A principio de año, esta mujer se enamoró enloquecidamente de uno de sus entrenadores personales hasta el punto de acabar detenida por acoso y amenazas. Agentes de la Policía Nacional detuvieron a una mujer, rumana de 41 años, por acosar sistemáticamente a su entrenador personal, manosearlo, hacerle fotografías sin su consentimiento, llamarlo durante las 24 horas y amenazar a la pareja de éste. Tras ser detenida, queda en libertad con cargos y vuelve de nuevo a la carga.