Hallan con vida a la mujer desaparecida desde el miércoles pasado en Cala Blava

La mujer que desapareció el miércoles pasado en Cala Blava ha sido localizada con vida en torno a las once y cuarto de la noche de este viernes. Sonja Raith, de 51 años y nacionalidad alemana, ha regresado a su domicilio después de que los equipos de emergencias realizaran una búsqueda intensiva durante toda la jornada. La mujer ha vuelto a su casa en buen estado y será valorada por los servicios sanitarios, según ha informado en su cuenta de Facebook Protección Civil de Llucmajor, que ha agradecido a colaboración a los vecinos y a todos los efectivos que se han volcado en las labores de búsqueda.

Sonja Raith salió de su casa, un chalet unifamiliar de dos plantas situado en el número 8 de la calle Ondategui de Cala Blava, en Llucmajor, para tirar la basura el pasado miércoles a las once de la mañana y no regresó. Reinhard, el marido de la mujer, de 51 años de edad y nacionalidad alemana, denunció su desaparición al día siguiente por la mañana al ver que no había vuelto al domicilio en el que viven con su hijo Noah. Sonja, rubia y de complexión delgada, iba vestida con una prenda de color blanco y unos vaqueros cuando salió de la vivienda para tirar la basura.

Los equipos de emergencias han realizado desde primera hora de la mañana de este viernes un gran despliegue por tierra, mar y aire para intentar localizar a la mujer. La Guardia Civil, que ha coordinado el operativo, ha instalado un puesto de mando en el número 28 de la calle Son Granada, muy cerca de la casa en la que reside la familia.

Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), la Unidad Canina, el helicóptero, el Grupo de Montaña de los bomberos de Mallorca, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), Policía Local de Llucmajor y voluntarios de Protección Civil, acompañados por dos perras, ‘Mica’ y ‘Raixa’, han participado en el operativo de búsqueda rastreando las inmediaciones de la residencia de Sonja y también varios acantilados de la zona.

Los investigadores de la Guardia Civil se han entrevistado con los familiares de la mujer, que es profesora de yoga, en la casa para saber si tenía algún tipo de patología. Los agentes que han realizado varias batidas por las urbanizaciones han localizado algunas cámaras de seguridad que podían haber registrado los últimos movimientos de Sonja.

Los vecinos de las urbanizaciones de Cala Blava se han visto sorprendidos al ver el amplio dispositivo de los equipos de emergencias desde primera hora de la mañana. Numerosos conductores preguntaban por lo ocurrido.