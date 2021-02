Plato: Coca de aceite con albaricoques (4 personas)

Ingredientes:

■ 150 ml. de AOVE picual

■ 1 k. albaricoques

■ 2230 ml. de leche

■ 1/2 cucharadita de anís verde en grano

■ 150 gr. de azúcar

■ 250 gr. harina floja

■ 1 sobre de levadura (16 gr.)

■ azúcar y azúcar glas

Receta:

Cortar los albaricoques por la mitad y retirar el hueso. Reservar. Precalentar el horno a 180 grados. En un bol poner el aceite, la leche, el anís verde y el azúcar, batir con unas barillas hasta que se disuelva el azúcar.

Añadir la harina, la levadura y mezclar bien. Como molde utilizar una lata de coca grande y embadurnar bien con aceite el fondo y las paredes. Rellenar con la masa y cubrir con los albaricoques con la parte del hueso para arriba. Rellenar el hueco que han dejado los huesos con azúcar y meter en el horno. Dejar cocer 35 minutos o hasta que hundiendo un pincho en la masa salga limpio. Una vez fría la coca espolvorear generosamente con azúcar glas.

Aunque para repostería se suelen utilizar variedades de aceite suaves como la arbequina, en este caso como el ingrediente principal es el AOVE, utilizaremos uno con algo más de intensidad y aroma como es el caso del picual de Son Catiu. Conviene tener en cuenta que la intensidad depende del origen del aceite, así los AOVE de Mallorca son siempre más suaves que los de otras zonas de España. Este tipo de cocas es suelen hacer en moldes de tres dedos de altura.

Particularmente, las cocas no me gustan altas, así que utilizo un molde más grande. De esta forma el sabor de los albaricoques se aprecia más y no quedan perdidos entre la masa. Todo son gustos. La temporada de albaricoque está siendo muy buena por lo que hay que aprovecharla.