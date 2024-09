España se medirá a Países Bajos en dos meses en los cuartos de la fase final de la Copa Davis en Málaga.El capitán, David Ferrer, no ha cerrado la puerta a la presencia de Nadal, pero esta posibilidad parece una quimera porque el tenista no ha participado en las eliminatorias anteriores y porque no parece que pueda alcanzar el nivel exigible para una cita de este calibre.