La calle opina: «Es muy injusto que envíen a Pau Rigo a la cárcel, hay que movilizarse»

«Sí, sí, conozco el caso. Lo he seguido por la prensa y lo hemos debatido con la familia». Es una noticia de la que muy pocos no han oído hablar en Mallorca y fuera de ella. El juicio por el crimen de Porreres se ha convertido en vox populi, causando polémica entre los ciudadanos, en especial, después de que el viernes el jurado popular declarase culpable de homicidio a Pau Rigo, el vecino porrerenc que en 2016 disparó a uno de los ladrones que habían entrado en su domicilio, matándolo de un disparo.

A la espera de saber si se repetirá el juicio, ya que ha habido un error insalvable en el objeto de veredicto, la ciudadanía ya tiene una opinión formada. El tema sale a relucir entre conversaciones con vecinos, amigos y hasta con desconocidos. Durante una entrevista a pie de calle con un ciudadano para este artículo, al oír el nombre de Pau Rigo, Remedios Valenzuela se acerca e, indignada por el tema, quiere hacer oír su postura: «Me parece una injusticia que le quieran enviar a la cárcel, hay que movilizarse cuando la Justicia falla. No puede ser que entren en tu casa a robarte y no te puedas defender. Aunque oficialmente sea culpable, tienen que indultarlo».

El sentir de Remedios es el de la mayoría de los encuestados. Begoña Pérez es otra de los mallorquines que ha seguido de cerca el caso desde que se conociera en 2016. Informada de cómo se ha ido resolviendo a nivel judicial opina que «parece que la ley está más a favor de los ladrones que de los propietarios». Pérez se muestra muy reacia a que el acusado entre en la cárcel, porque, dice, «simplemente estaba en su propiedad y se defendió. Yo no sé cómo actuaría si me veo coaccionada y que no puedo hacer nada». En la misma línea, el joven José Luis Ruiz Martínez defiende la respuesta de Pau Rigo: me parece horrible que se le haya condenado culpable. En América esto no pasa, te entran a robar, le pegas un tiro a alguien y sales libre, porque estás defendiendo tu casa y tu vida». Critica que la legislación española sea demasiado protectora en cuanto a la legítima defensa y pide que este caso sirva para ensanchar la normativa.

Otros, por contra, muestran empatía con el encausado, pero afrontan la causa con cautela. «Creo que sí que es culpable, pero también hay que tener en cuenta que se encontró en una situación extrema; tuvo miedo e hizo lo que hizo. No lo apoyo, obviamente está mal matar a alguien, pero tampoco es cuestión de que este señor de 80 años vaya a la cárcel. Es moralmente injusto», asegura Aina Rigó.

El debate en las redes

Además de en la calle, la esfera digital ha sido otro de los puntos calientes donde se ha manifestado el sentir de la ciudadanía. Menos de 24 horas después de que se conociera el veredicto del jurado el viernes, ya había más de 7.000 inscritos en un grupo de Facebook para organizar una manifestación en apoyo a Rigo, así como una recogida de firmas en el portal Change.org bajo el nombre «Libertad para Pau Rigo por defensa propia», que a principios de esta semana ya cuenta con más de 5.000 firmas. En la encuesta realizada este martes a través del Instagram de Ultima Hora, a la pregunta: «¿Debería ingresar en prisión Pau Rigo?», de los más de seis mil votos, el 95 % de los usuarios se han manifestado en contra, en comparación con el 5 % de los que han optado por el «sí».

A nivel particular, han sido cientos los internautas que se han posicionado sobre el polémico juicio, algunos, también, pidiendo cierta prudencia y confianza al sistema judicial: «El jurado popular ha estudiado el caso, cosa que no han hecho los tantos comentaristas que vierten contra la Justicia; no hay que dejarse llevar por la pasión, sino por la realidad».