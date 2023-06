Juicio a tres hombres por un incendio en Cala Tuent tras una quema incontrolada

Tres hombres irán a juicio por un incendio en Cala Tuent (Escorca) tras una quema incontrolada en 2016. La Fiscalía reclama sendas condenas de nueve meses de prisión y 1.620 euros de multa para los acusados por un delito de incendio forestal por imprudencia grave. Los procesados deberán indemnizar al propietario de la finca afectada por las llamas con 26.100 euros. Los hechos se juzgarán próximamente en Palma.

Los tres investigados, de 47, 49 y 63 años, se encontraban en la finca Can Lleig sobre las 17.00 horas del 10 de abril y prendieron fuego a un montón de carrizo seco. Los hombres estaban provistos de 12 bidones de agua y mochilas, medios de prevención y extinción «en todo caso insuficientes para evitar de forma adecuada la posible propagación del fuego», sostiene la Fiscalía en su escrito de acusación.

El incendio se propagó con gran virulencia y arrasó unos 2.000 metros cuadrados de terreno, lo que causó daños tanto en la propiedad Can Lleig como en los terrenos de Cala Tuent S. A. Los bomberos de Mallorca, junto con efectivos del Institut Balear de la Natura, consiguieron extinguir el incendio a las 14.00 horas del 12 de abril.

La Abogacía de la Comunidad Autónoma, por su parte, reclama sendas penas de tres años de prisión para los procesados. «Todo fue un lamentable accidente. Puedo afirmar que soy una persona que cuenta con mucha experiencia en el cuidado de fincas agrícolas y jamás he tenido que lamentar ningún percance. No me cansaré de pedir disculpas y asumir mi responsabilidad», dijo el guarda de la finca en una entrevista concedida a Ultima Hora.

El coste del dispositivo de los equipos de emergencia ascendió a 21.129 euros

El coste del dispositivo de los equipos de emergencia para sofocar el incendio ascendió a 21.129 euros. Los tres acusados deberán indemnizar al Institut Balear de la Natura (Ibanat) con esa cantidad. «El propietario de la finca me encargó que limpiara la zona y lo primero que hice fue llamar al 112 para informar que realizaría una quema controlada y se me fue de las manos», declaró uno de los acusados.