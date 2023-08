La playa viral 'solo para mallorquines'

Las redes sociales son un buen termómetro de las preocupaciones y debates presentes en cada sociedad. En el caso de Mallorca, los contenidos que se viralizan suelen tener que ver con el turismo y la masificación, generando agrios debates en los comentarios de las publicaciones, lo que da una idea de cuáles son los temas que más polarizan y enervan, especialmente en verano, a residentes, visitantes y también a gente que no es ni lo uno ni lo otro. Tras el polémico vídeo el en que la tiktoker @poisonscorpio01 pedía a finales de junio no compartir las localizaciones de las calas de la Isla en redes sociales, una nueva publicación, en esta ocasión en Instagram, ha vuelto a levantar polvareda.

Se trata de un vídeo titulado irónicamente Tutorial de cómo encontrar una playa solo para mallorquines en la Isla, en el que vemos a tres isleños, bajo la banda sonora de Indiana Jones, accediendo a una cala escondida tras pasar por una estrecha brecha entre rocas. Fue publicado en los perfiles personales de los hermanos Cristian y Raquel Bustos, quienes protagonizan el vídeo junto a Adrián Bono, quien por cierto es hijo del cantante mallorquín de los 50 Santi Bono.

El vídeo ya ha acumulado cerca de 1,2 millones de visualizaciones, casi 27.000 likes y unos 600 comentarios. En ellos, los usuarios debaten encarnizadamente sobre el modelo turístico y la economía de la Isla, en un ejercicio de literalidad que da muestra de lo en serio que muchos se toman las publicaciones de redes sociales, por más que su tono sea claramente humorístico. «¿Y de qué íbais a vivir allí sin turistas? ¿De ensaimadas?», pregunta airado un usuario, generando un largo debate de hasta 41 respuestas que Cristian Bustos acaba zanjando con un irónico «vivir de ensaimadas suena bien».

Otros muestran su apoyo al supuesto mensaje antiturismo del vídeo, con comentarios como «¡no es turismofobia, no echan de nuestra casa!». No faltan los que critican que los protagonistas del vídeo no hablen catalán, e incluso ponen en duda su mallorquinidad. También hay un buen surtido de comentarios ofensivos, con todo tipo de insultos e improperios, tanto hacia otros usuarios como hacia los autores del vídeo, quienes saben responder con elegancia y humor. Incluso, alguno saca su lado más tiquismiquis y se pregunta: «¿y la arena? Las playas tienen arena».

Entre tanta tensión, brillan los usuarios que sí han captado el tono jocoso del vídeo, con comentarios como: «si no habéis tenido que bucear, no está aprobado por la Escuela Oficial de Indiana Jones, sorry» o «hay que ser primo hermano de Spiderman para llegar ahí». Otros reclaman un poco de sensatez: «después de leerme los 590 comentarios, solo puedo decir: ¿qué le pasa a la gente?».