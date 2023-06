Planes para disfrutar del fin de semana de San Juan.

¿Todavía no tienes planes para este fin de semana de San Juan? No te preocupes, porque aquí te traemos las mejores propuestas para que disfrutes al máximo del viernes, el sábado y el domingo. Aunque la noche más mágica del año se suele celebrar en las playas, si eres de los que prefiere otro tipo de actividades te dejamos varias opciones diferentes. Todo ello sin olvidarnos del resto del fin de semana que también está cargado de ideas que no puedes dejar escapar.

Música y teatro Si tienes ganas de bailar y cantar grandes éxitos musicales, tienes una cita este domingo a partir de las 20.00 horas en Es Jardí. En el escenario situado en el Antiguo Aquapark de Calvià actuará el famoso grupo musical OBK y Children of the 80s, un famoso y divertido evento temático en el que podrás disfrutar del auténtico ambiente de los 80 en directo junto a los artistas más conocidos. Esta combinación es perfecta para que no puedas dejar de mover el esqueleto en toda la noche. Noticias relacionadas Noche de San Juan 2023: Estos son los mejores rituales para atraer la buena suerte Más noticias relacionadas Por otra parte, la obra Cyberexorcisme aterriza en el Teatre Principal el 25 de junio a las 19.00 horas. Con cinco intérpretes tiktokers, la representación traslada los mecanismos y las herramientas coreográficas de TikTok al escenario. Un exorcismo escénico que deja de lado la connotación diabólica y se centra en la expresión y la catarsis de las imágenes, los cuerpos y las danzas de internet. Noche de San Juan La noche de San Juan ya ha llegado y con ella multitud de ideas gratuitas que se pueden hacer durante ese día y no solo en la playa. Deià celebrará su famosa noche de habaneras, mientras que Muro empezará con un correfoc infantil y de adultos para después seguir con una verbena y terminar con la Festa Jove. En Son Servera se llevará a cabo el Horabauxa Kids con talleres y actuaciones musicales infantiles y una gran revetla en la que actuarán el Trio Aquarius, Ácaros del Son, Val Nou y Dj Simonet. En Palma el fuego será el protagonista con un correfoc infantil y otro de adultos y finalizará la velada con un concierto del grupo O-Erra. En Santa Ponça actuarán el grupo musical Despistaos y La canción del verano con Cadena 100 y en Palmanova se celebrará la fiesta Melodia FM donde la música correrá a cargo de Discovers y los Djs Fernando Megía, Juan Campos y Txema Sánchez. Otra de las opciones y quizá la más popular es ir a la playa. Allí muchas personas realizan alguno de los mejores rituales de la buena suerte, se quedan a cenar y disfrutan de esta gran noche. Grandes estrenos Con la llegada de las altas temperaturas ir al cine es un plan perfecto para estar fresquito y disfrutar de una película. Los estrenos de la cartelera de esta semana se centran en dos comedias. La primera de ellas es Sin malos rollos, protagonizada por la actriz Jennifer Lawrence, y la segunda, la española Una vida no tan simple que gira en torno a un grupo de adultos que se han convertido en madres y padres sin sentirse demasiado preparados para ello. La película de fantasía La puerta mágica y el drama francés La traición, estarán también en la cartelera.