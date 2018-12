Sabor mallorquín en China

Me parece que los ingredientes de la cocina mallorquina la definen perfectamente. Su color y su sabor. Vale la pena promocionarla. Estoy muy interesado en promover la cocina de Mallorca y del Mediterráneo: el marisco, la gamba de Sóller, los mejillones, la trufa», comenta Xu Xiaohong, cocinero, vicepresidente de la Asociación Empresarial de Comidas y Bebidas de Zhejiang y director general de Yiwu Junting Food & Beverage Co., Ltd (del grupo M-L Dining Mannage), tras degustar una receta de los chefs de Andreu Genestra a base de gambas y naranja.

Desde el 30 de noviembre, los cocineros Rafael Barrientos (chef de Andreu Genestra Restaurant) y Jaume Oriach (chef de Aromata) se encuentran en China y allí pasarán 3 semanas mostrando la gastronomía de Mallorca en diferentes restaurantes del país y en la Escuela de Hostelería de Beijing. A su vez, cocineros chinos les ayudarán a especializarse en gastronomía asiática.

Sobre los chefs, Xu Xiaohong comentó: «Son muy buenos cocineros, y con un gran interés en conocer la gastronomía china».

La Asociación China de Balears (ACHINIB), la agencia de viajes Huaxin Travel y el chef mallorquín poseedor de una estrella Michelin Andreu Genestra colaboran en este intercambio cultural-gastronómico. Un grupo de cocineros chinos viajará a Mallorca este invierno para conocer de cerca la cocina mallorquina, sus técnicas, historia y productos. «Es una excelente manera de unir dos culturas y cocinas milenarias: la china y la mallorquina.

Estamos muy contentos de poder enseñar nuestra cocina a cocineros del país asiático y aprender de ellos», afirmó Genestra.

Los dos cocineros mallorquines fueron recibidos en China con todos los honores. El viaje lo prepararon con el chef chino-mallorquín Xiao Jun Yang.

Según expresó el presidente de ACHINIB, Fang Ji, «gracias a un acuerdo con Yindu Hotel, ayudamos a cocineros de Balears a conocer mejor la gastronomía china, pues tanto el turista chino como el internacional la conoce cada vez mejor y es más exigente con las nuevas recetas que se están popularizando. Para nosotros es un honor que un chef del prestigio de Andreu Genestra haya acudido a nosotros para que le ayudemos a mejorar las capacidades de su equipo. La idea es que cocineros de China puedan también formarse en los restaurantes de Genestra y conocer mejor los productos de Balears». En este sentido, Ji añadió que «apoyamos que los productos agroalimentarios de Balears puedan ser exportados a China».