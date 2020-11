Indignación entre los conductores por la reducción de la velocidad en la vía de cintura

La noticia de Ultima Hora sobre la reducción de la velocidad a 80 km/h desde los actuales 120 en la vía de cintura acordada por el Consell de Mallorca ha producido un aluvión de reacciones entre los usuarios y conductores de la Isla.

Siguiendo la estela de la polémica suscitada por la aplicación del límite generalizado a 30 km/h en las calles de Palma, el cambio en la normativa ha interesado enormemente a los ciudadanos, tal y como se desprende de las reacciones e interacciones plasmadas en las diferentes redes sociales. La publicación de la noticia en la página de Facebook de este periódico ha generado más de 800 comentarios en tan solo unas horas.

Cabe decir que la mayoría de los que se pronuncian creen que es una mala decisión, y amparan esta postura en una diversidad grande de argumentos. Muchos coinciden en señalar que rebajar el límite de la velocidad entorpecerá la marcha de los vehículos por esta arteria principal del tráfico en Palma, y acabará generando más atascos y problemas, como los accidentes y la contaminación.

«El problema muchas veces no es la velocidad, es más la torpeza de la gente, la falta de mantenimiento de carreteras y coches. Otra medida absurda. Yo veo gente muy mayor al volante y a 60 en la autovía. Eso también es igual de peligroso. Medida absurda y costosa, que pagaremos como siempre con nuestros impuestos», señala J Ma Lo en Facebook. «Creo que se están equivocando en muchas áreas, esto con todo el tráfico que tenemos va a ser un caos apoteósico», comenta otra usuaria.

Muchos de los que se posicionan en contra de la medida consideran que tiene fines recaudatorios. «A mí me parece un sinsentido. Como no sea que quieren recaudar el dinero por las multas que impongan, otra cosa no veo», considera Mercedes.

Ojalá algun dia se actualicen las leyes de trafico para llegar a la altura de las medidas de seguridad de los coches hoy en dia. Pero me da que se va a quedar en los '70 mientras los coches son cada vez mas seguros y mas actuales. Las leyes están para recaudar,está claro ? 7th floor (@at7th_floor) November 26, 2020

Tu mismo lo dices... ?con la cantidad de coches que hay?... vas a provocar que la gente que iba más lenta (80km/h), reduzca más su velocidad y vaya a 50km/h por tanto más tiempo en la autopista y por ende, más coches... ? Ander Alarcon Salan (@anderalarcon5) November 26, 2020

Debe ser broma no? Próxima ley -> se permite ir con patinete/ bicicleta por la vía de cintura... otros países incitando al uso de vehículos eléctricos, nosotros preferimos aumentar las restricciones... ? ? Ander Alarcon Salan (@anderalarcon5) November 26, 2020

No hace falta ningún simulador para verlo.. pic.twitter.com/lifMvIXcfZ ? Coco (@Cocolanuit) November 26, 2020

Esta idea preconcebida choca con lo que dicen los informes técnicos que sustentan la tendencia de reducir la velocidad, una tendencia que marca de forma estatal la Dirección General de Tráfico (DGT).

Una parte minoritaria de las opiniones de los usuarios en las redes sociales identifican la medida sobre la vía de cintura como una buena noticia, precisamente en haras de la seguridad, la salud y el medio ambiente.

«A mi me parece no bien, muy bien. En Mallorca no hay necesidad de correr, observo que la mayoría de los que van a tope por autovía lo hacen para exhibir sus potentes vehículos y en muchas ocasiones haciendo maniobras que ponen en peligro a los demás, saliendo un poco antes de casa no hay necesidad de correr y evitamos accidentes», opina la usuaria Isabel Fernández.

Otros como Pedro Ismael creen que la medida ayudará a salvar vidas. «Por una parte, esta medida está enfocada a la reducción de número de accidentes provocados en las autopistas que no respeten los 120km/h. Por otro lado, una autopista a esa velocidad será menos afluente. Por lo tanto, creará atasco las hora de acceder al centro urbano. En mi opinión es correcta la medida. Mejor media hora más tarde, que nunca haber llegado o llegado pero con malas noticias», afirma en un comentario en Facebook.

Por otra parte, otros conductores como Guillem Arrom proponen implantar nuevas medidas basadas en sistema de control digitales. «Me parece que hay suficiente tecnología hoy en día para detectar los momentos de atasco y reducir la velocidad en esos momentos para aumentar la seguridad de las vías, a 80 km/h el frenazo a 0 por atasco es mas ligero. Se pueden poner señales digitales (creo que en Cataluña hay vías que lo implementan) que regulen las velocidades por tramos según el estado de la vía. Lo de la contaminación es excusa absurda, el consumo en km por litro de combustible siempre va a ser peor a baja velocidad que en alta, al igual que en cuestión de emisiones. Por no hablar que la mayor velocidad dispersa más la contaminación emitida», comenta.

Ya era hora, señores. En casi todas las capitales las circunvalaciones tienen una limitación de 80. Que la vía de cintura esté a 120 es una irresponsabilidad, por accidentes y por contaminación. ? FEA cabreada (@CabreadaFea) November 26, 2020