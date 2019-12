Comienza la recogida de firmas para pedir aparcamientos en Pere Garau

Este lunes ha comenzado la recogida de firmas de comerciantes del mercado de Pere Garau para solicitar al Ajuntament de Palma que no peatonalice el eje cívico de Nuredduna hasta que no dote de aparcamientos a la zona.

Paquita Bonnín, promotora de esta iniciativa, ha explicado que esta tarde han repartido la hojas para la recogida de firmas en 48 comercios de la barriada y mañana por la mañana harán lo propio en los 52 puestos del mercado; también se las entregarán a los payeses. La recogida de firmas se prolongará hasta después de las fiestas de Navidad.

Además, ha precisado que no están en contra de la peatonalización, pero ha argumentado que antes de llevarla a cabo es necesario construir un párking en la zona para que los clientes del mercado y los residentes en la zona puedan dejar sus vehículos.

Bonnín, que tiene un puesto en el mercado y vive en la barriada, ha vaticinado que si los clientes no pueden estacionar no irán a comprar, ya que suelen salir con varios kilos de productos de los diferentes puestos. En este sentido, ha precisado que muchos de sus clientes vienen de otras zonas de Palma e incluso de otros municipios y, si no pueden aparcar, dejarán de hacerlo.

En este punto, ha señalado que las tres fases del proyecto de peatonalización suponen la eliminación de unas 500 plazas de aparcamiento; un centenar de ellas en la primera fase. A su modo de ver, esto supondrá el fin de otro mercado municipal de Palma, en alusión a lo sucedido con el del Camp Redó.

Bonnín ha expuesto su malestar con el Pacte de Cort, ya que se comprometieron a no tomar ninguna decisión que no estuviese consensuada con los vecinos y comerciantes de la zona y ha recriminado que no haya sido así.