El presidente de la Obra Cultural Balear (OCB) Antoni Llabrés, ha emplazado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, a que tome nota de la movilización masiva de la ciudadanía y rectifique su política lingüística «de persecución y odio» contra la lengua propia de los mallorquines. «Presidenta Prohens, ya es suficiente; rectifique», ha dicho. «Castigar y perseguir a nuestra lengua es el precio que paga el PP por mantenerse en el poder, ejecutando la política lingüística que le marca Vox», ha denunciado Llabrés en el multitudinario acto de celebración de la Diada per la Llengua, que ha concentrado a miles de personas en la Plaza Major.

"Presidenta Prohens, debe elegir: o está con quienes defienden el catalán, con la mayoría social, o arrodillada ante el fascismo", ha sentenciado. «Nuestro amor a la lengua es más fjuerte que su odio», ha añadido. Llabrés a alertado de que si no hay rectificación, se abre el camino a una movilización «permanente» en medio del apoyo de las miles de personas que se han concentrado y que han elevado entre sus manos un mapa de Mallorca con los colores de la senyera.

Llabrés ha pedido a poderes públicos que cumplan su obligación estatutaria de proteger e impulsar la lengua catalana y a las fuerzas democráticas que cierran filas ante esta «minoría fanática» que la querría hacer desaparecer. «Les exigimos, especialmente al PP, la vuelta al consenso estatutario en materia lingüística y el cese de las medidas involutivas que nos ha dejado este nefasto inicio de legislatura», ha dicho. Ha denuncia que la extrema derecha anti mallorquina ha puesto en el punto de mira el catalán y las entidades políticas en defensa de la lengua, como la propia OCB.

El presidente de la entidad ha recordado que el uso del catalán, especialmente entre los más jóvenes, se encuentra en un momento delicado y por esta razón los poderes públicos deben defenderlo en lugar de actuar en su contra. Llabrés ha insistido en que hacer políticas a favor de la lengua catalana es un mandato estatutario.

Previamente la cantante Miquela Lladó ha leído en parte el comunicado que se ha escuchado estos días en todos los rincones de Baleares al paso de la flama de llengua. El manifiesto denuncia las restricciones, imposiciones y prohibiciones que han sufrido los catalanohablantes durante años y defiende unas Islas donde la lengua catalana sea una herramienta de cohesión social, que se pueda usar sin miedos ni complejos, con más medios de comunicación en catalán y más apoyo a los existentes y con un compromiso con la plena recuperación de la lengua por parte de las instituciones y el abandono de las políticas «de odio» y «ataques» hacia el catalán.

«Usar nuestra lengua es un derecho, pero mantenerla es un deber», ha dicho durante la lectura del manifiesto. «Somos los herederos de los miles de ciudadanos que han defendido nuestra lengua en épocas difíciles, mucho más difíciles que las actuales, y por eso tenemos el deber moral de trabajar para preservarla y hacer que las generaciones futuras la vivan con normalidad», ha concluido.

En nombre de Joves de Mallorca per la Llengua, su presidente, Pau Emili Muñoz ha destacado que esta ha sido el correllengua más grande de la historia y ha avisado que habrá más movilizaciones. "No hemos hecho más que empezar y aquellos que nos quiere exterminar como pueblo, que lo sepan. No daremos ni un paso atrás", ha dicho.