Detienen en el aeropuerto a una pareja de turistas por hacer un 'simpa' en un hotel de Palmanova

Agentes de la Guardia Civil de Calvià arrestaron la tarde del miércoles en el aeropuerto de Palma a una pareja de jóvenes turistas británicos, de 22 y 21 años, por hacer un 'simpa' horas antes en un hotel de Palmanova. Los chicos, que estaban a punto de abandonar la Isla con destino a su país de origen, dejaron sin pagar una factura de 192 horas.

Según fuentes judiciales, sobre las 12.30 horas los dos arrestados acudieron a la recepción del establecimiento a hacer el check out. Intentaron hacer el pago diciéndoles el número de la tarjeta de crédito a la recepcionista. Esta les dijo que así no se podía y los jóvenes le comentaron que salían un momento a sacar dinero en un cajero y volvían. No aparecieron.

La directora del hotel acudió al cuartel de Son Bugadelles a interponer la correspondiente denuncia. La mujer aportó los datos de los dos morosos. Los agentes de la Benemérita hicieron una serie de gestiones con el aeropuerto para comprobar si estaban allí. Y así fue. No quedaba mucho para que tomaran el vuelo de vuelto a casa.

Los funcionarios llegaron a tiempo y pudieron arrestarlos por un delito de estafa. Ambos, que depositaron en el juzgado los 192 euros, pasaron a disposición judicial en la jornada del jueves. Asistidos por el abogado Carlos Patón, ambos quedaron en libertad y pudieron regresar, tras comprar unos billetes nuevos, a su casa.