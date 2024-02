El Club Ultima Hora-Valores alza el telón en el ejercicio 2024, dando continuidad a este foro de debate y opinión promovido por el diario Ultima Hora y el Grup Serra, en colaboración con diferentes entidades y patrocinadores que han ayudado a lo largo de estos años a dar forma a un elenco único de ponentes y conferenciantes, que han permitido abarcar todos los ámbitos de nuestra sociedad. La primera cita del año será el próximo 8 de febrero, a partir de las 18:30 horas y en la Sala Aljub de Es Baluard Museu de Palma.

El inicio promete emociones fuertes, pues la prestigiosa neurocientífica británica Susan Greenfield copará muchas de las miradas, a través de su ponencia titulada 'El futuro de la mente, la mente del futuro', tratando sobre la influencia de Internet y las redes sociales en las personas y en su desarrollo como tales. Junto a ella, completa el cartel el neurocientífico cognitivo y profesor de la UIB Alejandro Gálvez-Pol.

El acto cuenta con la colaboración de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y tendrá como cierre una mesa redonda en la que participarán el moderador del evento, el periodista Javier Mato, junto con los ponentes de la jornada e Ignacio Bergillos, profesor del CESAG y doctor en Comunicación Audiovisual y Publicidad.

El fallecido Nuccio Ordine, junto al rector de la UIB, Jaume Carot. Foto: Teresa Ayuga

La agenda para 2024 del Club Ultima Hora-Valores da continuidad a un programa intenso y variado como el desarrollado el pasado año, que arrancó con la presencia del filósofo y pensador italiano Nuccio Ordine, quien completó el aforo de la Sala Aljub de Es Baluard, en un acto organizado conjuntamente con el Cercle d’Economia de Mallorca. Ordine, fallecido el pasado mes de junio, fue presentado el rector de la Universitat de les Illes Balears, Jaume Carot, quien departió sobre la importancia de la dimensión humanista en la educación con su charla ¿Qué escuela y qué universidad para construir un mundo mejor?

Ordine explicó los riesgos de la mentalidad extremadamente economicista y comercial que impera no solo en la educación actual, sino en la sociedad, liderada por el ideal del «utilitarismo». Ha realizado un alegato en favor del aumento del presupuesto de las escuelas y ha desligado todo el ámbito de la enseñanza de cualquier doctrina mercantil.

Luis Salvador-Carulla, durante su intervención en el Club Ultima Hora-Valores. Foto: Jaume Morey

Luis Salvador-Carulla, subdirector del Instituto de Investigación en Salud de la Universidad de Canberra, desgranó este miércoles en el Club Ultima Hora-Valores la delicada situación por la que pasan los sistemas sanitarios en todo el mundo y planteó la urgencia de actuar, pero bajo una evaluación constante. «El problema no es lo que hacemos, es medirlo», señaló. El diagnóstico del profesor es que «ya nos ha atropellado el camión, pero de un atropello también se sale».

El acto, organizado en colaboración con la Facultad de Medicina de la UIB, fue presentado por el psiquiatra José Carbonell, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, quien puso en valor la experiencia del ponente en un lleno auditorio de la Fundación Sa Nostra de Palma.

Rafael Jordà (derecha), durante su intervención en la Sala Aljub de Es Baluard. Foto: Jaume Morey

El siguiente protagonista fue Rafael Jordà, CEO de Open Cosmos, que causó furor en la Sala Aljub de Es Baluard Museu, lleno por completo en un acto organizada por el Club Ultima Hora-Valores y en el que el ingeniero aeronáutico mallorquín pronunció la conferencia 'Cuidant el planeta des de l’espai. La lluita contra el canvi climàtic'. De un modo ágil, Jordà explicó los objetivos y el funcionamiento de su empresa, que fundó en 2015 para democratizar y hacer accesible la información de los satélites y responder a los mayores desafíos que tiene el planeta, entre ellos la lucha contra el cambio climático, lo que le valió el Premi Empresa de la Fundació Princesa de Girona.

José Mañas, CEO de DNA Wireless, fue el encargado de presentar a Rafael Jordà y lo hizo refiriéndose a él como «un crack que responde a la idea de que el ser humano siempre ha mirado al cielo para plantearse y resolver preguntas existenciales».

Jaime Chávarri conversa con Carmen Serra. Foto: Jaume Morey

A las puertas del verano, la Sala Rívoli de Palma fue escenario de un viaje al pasado y por partida doble. Jaime Chávarri fue uno de los responsables de dicho trayecto, ya que el director de Bearn o La sala de las muñecas, cinta que marcó un antes y un después en Bunyola, estuvo presente en un acto emotivo y conmemorativo con el que el Club Ultima Hora-Valores, en colaboración con la Associació Turisme Bunyola 365, el Ajuntament de Bunyola y Jardines de Alfabia, celebró el 40 aniversario de la película, filmada en la emblemática finca del municipio de la Serra de Tramuntana.

Iván Ros y Jaime Chávarri, durante el coloquio celebrado en la Sala Rívoli. Foto: Jaume Morey

Iván Ros hizo las veces de maestro de ceremonias, y junto al propio Chávarri subieron al escenario para protagonizar un coloquio y contestar a las preguntas de un público compuesto, mayoritariamente por bunyolins que participaron en el rodaje hace 40 años o sus familiares y seguidores del reconocido cineasta español.

Tras el parón estival, la conferencia Dels neandertals a la COVID-19: evolució del genoma humà, del mallorquín Lluís Quintana-Murci, director de la Unidad de Genética Evolutiva del Instituto Pasteur y profesor del Collège de France, retomó la agenda del Club Ultima Hora-Valores. La presentación corrió a cargo de Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, quien destacó que «las investigaciones genómicas nos han descubierto que el mestizaje ha contribuido a la supervivencia de los humanos ante virus y patógenos. Asimismo, nos muestran la posibilidad de desarrollar una enfermedad grave e identificar los riesgos genéticos».

Lluís Quintana-Murci, Carmen Serra y Joan Carles March, en la Sala Aljub. Foto: Jaume Morey

Quintana-Murci quiso destacar dos mensajes en su intervención: «En primer lugar, sin diversidad biológica y genética no hay evolución y, por tanto, no hay supervivencia. En segundo lugar, diseccionar la experiencia de la naturaleza, el pasado, nos permite entender el presente y prever un poco mejor el futuro. Se trata de utilizar lo que la naturaleza ya ha hecho». A preguntas de los asistentes, el conferenciante apuntó que «el hombre no desciende del mono, es un mono» y que «la genética permite a los humanos adaptarse de una manera muy lenta, pero segura».

El mar y uno de sus habitantes más singulares fueron los siguientes protagonistas. La conferencia Catxalots a les Balears: passat, present i futur, a cargo de Txema Brotons, doctor en Biología, experto en cetáceos y director científico de la Associació Tursiops, en un acto organizado por el Club Ultima Hora-Valores. Brotons fue presentado por la científica marina y experta en tiburones Gádor Muntaner, quien expresó en el marco de la Sala Aljub de Es Baluard Museu su admiración por el conferenciante «en el estudio de unas especies incomprendidas, pero indispensables para los ecosistemas marinos, llenos de vida y que nos hacen sentir tan pequeños».

Txema Brotons y Gádor Muntaner. Foto: Jaume Morey

La capacidad de ecolocalización de los cachalotes ocupó una parte importante de la intervención de Brotons, que se refirió al pasado de los cachalotes en Baleares y desgranó las singularidad de esta especie en una conferencia amena y en la que, de manera didáctica, directa y con toques de humor, Brotons cautivó al público.

El cierre a la temporada 2023 lo puso la mediática bióloga molecular y astronauta en reserva Sara García, cuya charla llevó por título Las nuevas estrategias contra los tumores pulmonares en el marco de la Club Ultima Hora-Valores. Una Sala Aljub de Es Baluard Museu al completo no parpadeó ante las explicaciones interesantes de los últimos pasos y avances en la investigación oncológica. García es parte del equipo que ha conseguido resolver la estructura de una proteína que, en caso de eliminarse de las células cancerígenas, podrían hacer remitir una buena parte de los tumores pulmonares.

Sara García, durante su intervención en la Sala Aljub de Es Baluard Museu. Foto: Jaume Morey

García firmó una introducción muy didáctica sobre las enfermedades oncológicas. «No se trata de un cáncer», incidió, «porque cada caso es diferente y no hay una solución mágica para todos. Son más de 200 enfermedades distintas», señaló la investigadora, quien explicó las diferentes fases de desarrollo de un tumor. El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Baleares, José Reyes, fue el encargado de presentar la conferencia.