El despido, más difícil y más caro con los nuevos cambios legales

Los nuevos condicionantes y supuestos legales que envolverán el ámbito laboral en España fue uno de los ejes sobre los que se desarrolló el XVII Foro organizado por APD y el bufete catalán de abogados Cuatrecasas, el cual llevaba por título Panorama fiscal, laboral y mercantil para 2024.

En un encuentro dirigido a profesionales y celebrado en el Golf de Son Muntaner, el primer tercio del foro fue el dedicado precisamente al plano laboral y a la nueva jurisprudencia que se está generando como resultado de los cambios legislativos, a cargo de Javier Sola y Tatiana Muñoz como ponentes.

«El despido y sus consecuencias van a cambiar mucho», advertía Sola para añadir que «el Gobierno quiere complicar bastante las cosas». Algunas de esas nuevas complejidades se están introduciendo, por ejemplo, en los casos de despidos durante una situación de incapacidad temporal o durante los periodos de prueba: las empresas se van a ver obligadas a justificar plenamente esos despidos, una manera de evitar algunos de los abusos que se están produciendo.

Sin ir más lejos, los sindicatos baleares se pasaron buena parte de la temporada pasada denunciando un sensible incremento de los despidos tras la finalización de los tres meses del periodo de prueba, lo que calificaban como una práctica fraudulenta especialmente frecuente en el sector de la hostelería y cuyo objetivo no es otro que ir cubriendo las necesidades puntuales sin tener que afrontar mayores gastos, una estrategia de ahorro que no es sino un efecto secundario de la reforma laboral.

«El empresario va a tener que hacer un esfuerzo probatorio mayor y aportar explicaciones razonables. Va a tener que fundamentarse bien por qué ese trabajador no ha superado el periodo de prueba», explicó Sola para resaltar que la implementación de normativas dirigidas al encarecimiento del despido -fruto del acuerdo de gobernabilidad entre PSOE y Sumar- está provocando que «a partir de ahora las sentencias estén empezando a contemplar que las indemnizaciones tasadas por despido improcedente son insuficientes teniendo en cuenta los daños y perjuicios sufridos y por tanto deben incrementarse».

Asimismo, se están revisando los protocolos de acoso en las empresas para equipararlos a los casos de violencia -se manifiesten una sola vez o de modo repetido- y ampliar su ámbito para que no se circunscriba a hechos ocurridos en el centro de trabajo en sí, sino que incluya aledaños o cualquier otro lugar en el que se desarrolle la acción laboral.

Otra novedad es el reconocimiento que van a recibir las parejas de hecho para disfrutar de los mismos derechos en cuanto a permisos que los matrimonios o la revisión de acuerdos sobre el teletrabajo internacional, según los cuales el teletrabajador que se desplace a un país como Reino Unido, por ejemplo, puede mantener la legislación que le aplica la Seguridad Social en España.

Por último, Víctor Xercavins y Sergio Agüera expusieron las novedades mercantiles, mientras que Javier Ragué y Daniel Coloma completaron el cuadro centrándose en el ámbito fiscal.