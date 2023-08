El paso de la borrasca Betty por Mallorca ha supuesto consecuencias negativas para la mayoría de cultivos hortícolas al aire libre, aunque para la viña puede haber sido hasta beneficioso cuando se cumplen los primeros días de la vendimia.

La presidenta de Cooperativas Agro-alimentàries Illes Balears, Jerònima Bonafé, indica que «los daños son cuantiosos y habrá que esperar a la valoración de los técnicos y a los peritajes». Aún así, «en Mallorca damos por perdido todo el cultivo de exterior, sobre todo de melón, tomates y calabacines, así como los frutales como la ciruela, que ha caído». Los olivares también se han visto afectados y «la oliva que ya estaba lista para ser recogida la ha dañado el viento». Uno de los pocos agraciados ha sido el cultivo de pasturas, gracias a las grandes cantidades de agua registradas.

Las fuertes lluvias y el viento han provocado destrozos en la almendra y la algarroba. Desde Unió de Pagesos explican que «los cultivos de almendra aún sin recoger han perdido su fruto, imposibilitando la mecanización de la cosecha y haciendo aún menos rentable su cultivo».



Los viticultores se encuentran en pleno proceso de vendimia y afortunadamente parece ser que las tormentas del domingo no han trastocado sus planes. El presidente de la DO Binissalem, José Luis Roses, recuerda que «el viento no afecta a la viña y ahora esperaremos unos días para seguir con la vendimia. Para la producción que debe recogerse en unos veinte días, esta lluvia ha sido positiva».

En la DO Pla i Llevant son de la misma opinión y su presidente, Antoni Bennàssar, subraya que «el agua ha limpiado las cepas y no ha habido granizo. Ahora hace falta que vuelva el sol y un poco de viento para que se sequen las viñas y evitar así enfermedades».

La bodega Macià Batle tiene previsto para este martess berenerar de verema y su director, Ramón Servalls, se muestra «satisfecho por estos litros de agua tan necesarios que llevamos esperando desde hace meses».