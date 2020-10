Las colaboraciones de Connect’Up

La emprendeduría más vanguardista cuenta con potentes colaboradores. Un año más Connect’Up cuenta con una nutrida red de entidades colaboradoras que incentivan la innovación y el talento de Baleares.

Darío Espallargas, director Gerente del Institut de Formació i Ocupació de Calvià (IFOC), sostiene que «para nosotros es un honor y un privilegio formar parte de la familia Connect’Up desde el primer año. Connect’Up es un ejemplo tangible y escalable de iniciativa de cooperación público-privada que año a año ha ido mejorando en todas su facetas». Además, Espallargas añade que «nuestro apoyo se centra en aquello que creemos más necesario. Por todo, y por tercer año consecutivo el IFOC, Ajuntament de Calvià ofrece una año de estancia gratuita a los participantes de cada edición. Este premio no es más que otra estrategia win to win, en la que creemos tanto, el participante se beneficia de gratuidad y sinergias con otros coworkers en nuestro particular ecosistema y el Ajuntament de Calvià es receptor de talento».

woHUBy Mallorca, es otra de la entidades colaboradoras de Connect’Up 2020. Ana Seijo, emprendedora y gestora de Wohaby expone que «este año, con la evolución de Wohaby a woHUBy queremos dar una vuelta de tuerca a nuestro premio. En la categoría Start regalamos una incubación de 3 meses a los proyectos de base no tecnológica, dónde no solo tendrán acceso al espacio de coworking, sino que serán mentorizados para ayudarles a trazar una estrategia que será revisada en los tres meses posteriores a su incubación».

Álvaro Rodríguez, Juanjo Buendía, Juan Carlos Vicens y Ana Seijo, representantes de Wohaby, empresa colaboradora de Connect’Up 2020. Foto: JAUME MOREY

Pep Vicens, presidente del Cercle d’Economia de Mallorca, otra de las instituciones que colaboran activamente con Connect’Up explica que «colaborar activamente está en los principios fundacionales del Cercle. Por eso estamos muy contentos de participar desde el inicio, hace tres años ya. Además, el ganador de Connect’Up se convierte en socio colaborador del Cercle y puede participar durante un año en todas nuestras actividades de forma gratuita».

Pep Vicens, presidente del Cercle d’Economia de Mallorca.

En cuanto al escenario emprendedor del Archipiélago Vicens sostiene que «el ecosistema emprendedor en Baleares es joven y muy poco maduro respecto a los principales ciudades europeas con amplia gama de centros de I+D, alto nivel de capital humano y empresas escalables. En Berlín, por ejemplo hay más de 4.000 Startups activas que suponen unos 93.000 empleos y unos 4.2000m€ de inversión en 2019. Desde el Cercle pensamos que es crítico aprovechar esta crisis de la COVID-19 para sentar bases sólidas para un efectivo desarrollo de industrias alternativas e innovadoras que no dependan exclusivamente del tránsito de pasajeros por nuestro aeropuerto».