El Mallorca Championships suma otra estrella mundial

Los días previos al inicio del Mallorca Championships suelen estar marcados por algunos bombazos de la organización y la edición de 2023 que arranca el próximo 24 de junio no es una excepción. Tras asegurar la presencia de estrellas como Nick Kyrgios, Alejandro Davidovich, entre otros, la organización ha confirmado este jueves la invitación de Felix Auger-Aliassime, actual número once de la clasificación mundial y uno de los jugadores llamados a dominar el circuito a lo largo de la próxima década.

«No tengo muchas expectativas porque no he tenido buenos resultados en los últimos meses, pero espero que Mallorca sea el despegue del año y sobre todo de la temporada de hierba», ha expresado Auger-Aliassime, que cuenta en su equipo técnico con Toni Nadal y conoce bien la Isla después de haber elegido la Rafa Nadal Academy en Manacor para entrenarse parte de la temporada en el pasado. «He estado muchas veces en Mallorca y como a todo el mundo es un lugar que me gusta mucho. Ojalá Mallorca sea el lugar dónde vuelva a conseguir buenos resultados», ha expresado el jugador canadiense, ex número seis del mundo y ganador de cuatro títulos en 2022.

A sus 22 años es uno de las raquetas de presente y futuro en un circuito que volverá a hacer escala en el Mallorca Country Club de Santa Ponça, donde se podrá ver en acción a otro de los jóvenes que está dispuesto a dar mucho que hablar. Es el caso de la gran promesa estadounidense Ben Shelton. Otra de las novedades del torneo al margen de las pistas será la grada supletoria adicional que permitirá un 20 por ciento más de aforo y en el que se han añadido más palcos VIP hasta un total de 3600 espectadores. Sin duda, alicientes de sobra para disfrutar de una cita que en sus dos ediciones previas a coronado a estrellas de la ATP como el ruso Daniil Mevdeved y el griego Stefanos Tsitsipas.