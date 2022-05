DIRECTO | FC Barcelona - Real Mallorca

El Real Mallorca regresa este domingo al Camp Nou para enfrentarse al Barcelona en busca de un triunfo de prestigio que le aseguraría una porción notable de la permanencia en Primera División. El conjunto bermellón, que seguirá fuera de los puestos de descenso haga lo que haga (el Cádiz sumó un punto en el Sánchez Pizjuán y el Granada ha empatado en casa contra el Celta de Vigo), intentará sumar los primeros puntos fuera de casa de este 2022, ya que tras su victoria contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano ha encadenado ocho derrotas consecutivas como visitante.

El equipo de Javier Aguirre no puntúa en el campo del Barça desde el año 2010 y no gana allí desde 2008, unos registros que tratará de actualizar pese a la baja de su máximo goleador, Vedat Muriqi, sancionado por acumulación de amonestaciones, y la de Jaume Costa. En las filas del conjunto azulgrana, Samuel Umtiti y Ousmane Dembélé, que no se ejercitó en el último entrenamiento por una amigdalitis, entraron finalmente en la convocatoria para el partido.

El duelo entre Barça y Mallorca echará a andar a las 21.00 horas y desde una hora antes, aproximadamente, podrá conocer aquí todos los detalles del encuentro y seguir su minuto a minuto.