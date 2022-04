Aguirre: «Para ganar al Barcelona tenemos que hacer un partido perfecto»

El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, ha manifestado que ante el Barcelona hay que hacer un partido «perfecto» para tener opciones de conseguir el triunfo. Indicó que su equipo tiene que salir muy «concentrado» y jugar con «inteligencia» para poder hacer frente a un Barcelona del cual resaltó sus virtudes desde la llegada de Xavi. También añadió que las únicas bajas para este encuentro son las de Muriqi, sancionado, y Jaume Costa, lesionado. «Vimos los últimos dos partidos que ha perdido el Barcelona en su casa –ante Cádiz y Rayo- e hicimos el análisis. Observamos cómo lo hicieron esos equipos y sacamos conclusiones y las mostramos a los jugadores, las cosa que hicieron los rivales para ganar y en función de esto veremos. Siempre vemos qué podemos hacer entendiendo que son estilos de juego y jugadores distintos. Vamos a tratar de hacer un partido perfecto, tenemos que hacer un partido perfecto si queremos ganar», argumentó el entrenador del Mallorca.

Aguirre aseguró también que, pese a los dos últimos resultados en Liga del Barça como local, «no nos fiamos de ellos». «Lleva dos derrotas en casa contra rivales que en teoría debería haber ganado, pero no nos fiamos nada del Barcelona y le tenemos un profundo respeto a su entrenador a sus jugadores y sabemos la importancia de actuar en ese campo y lo que nos jugamos. Vamos con mucho respeto, pero entendemos que podemos hacer un buen trabajo ahí», aseguró el mexicano.

El técnico habló también de la «necesidad» de tener que ir a por los tres puntos. «La necesidad es nuestra. El momento para ganar en campos grandes no sé cuándo se da y lo que sí sé es que tienen que darse muchas circunstancias a tu favor para que salga bien, pero la necesidad que tenemos nos obliga a jugar sin errores, a cuidar los detalles a tener máxima concentración y aún así eso no te garantiza nada»

Sobre la baja de Muriqi indicó que es un futbolista que aporta mucho al juego del Mallorca pero que está sancionado y por lo tanto «jugaremos sin él. No dependemos de ningún jugador». «Hemos jugado con un delantero o con dos depende llevamos cuatro partidos. En Getafe con dos puntas y el otro día jugó Abdón con Vedat, hemos jugado con uno también… Ángel es el típico media punta – punta pero no referencia más móvil como complemento de otro. Tengo cuatro posibilidades de sustituirlo con uno o con dos y estamos ahí».

Respecto a las virtudes del Barcelona, el entrenador dijo: «Creo que el Barça es muy intenso cuando pierden la pelota, hacen muy bien esa recuperación en campo rival con la llegada de Xavi. El estilo del Barça se mantiene, la filosofía, la esencia de posesión de balón, de quitarte la pelota, triangular, buscar espacios mano a mano por fuera, juegan de memoria. Esa presión alta tras pérdida lo hacen muy bien», insistió.

Pese a que esta semana el equipo está fuera de la zona de descenso, el entrenador dijo que tal y como está el escenario ahí abajo, todo es muy complicado. «Se lleva muy mal, como si estuviéramos en zona de descenso, estás ahí viendo partidos y no puedes hacer nada, pero lo que digo, tenemos que hacer nuestro trabajo, si no ganamos y el Cádiz no lo ha hecho pues nos quedamos a medias. Estamos ahí no podemos relajarnos, los 5 equipos involucrados nos jugamos la vida, la permanencia y se nota y se tiene que notar que tenemos necesidad, pero hay que jugar con inteligencia y no cometer errores». «Espero al mejor Barcelona, un equipo que pelea ahí arriba, por un puesto Champions, que no querrán ligar otra derrota en casa, saldrán con el cuchillo entre los dientes ante su público que exigirá. Espero un Barcelona fuerte y agresivo en el mejor sentido, el mejor Barça, sin ninguna duda», argumentó.

Además de Muriqi tampoco llega Jaume Costa. «Está con un problema muscular, podía llegar, pero no queremos forzar la máquina. Son las únicas dos bajas en el equipo».