Jorge Lorenzo: «Me gustaría venir mucho más a Mallorca»

Su trabajo como comentarista del Mundial de motociclismo y su participación en la Porsche Supercup le han brindado una tregua a Jorge Lorenzo para regresar a su tierra y disfrutar de un deporte que le encanta como el golf en 'The Battle of the Stars' que se desarrolla estos días en Pula. El pentacampeón del mundo de motociclismo ha expresado su deseo de venir más a Mallorca antes de iniciar unas jornadas «geniales» en las que se combina competición, solidaridad y compartir deporte con amigos.

«Me encanta el golf, aunque no he tenido mucho tiempo para practicar. Mi sueño es viajar para jugar en los mejores campos del mundo porque es un deporte que me da paz, así que esta es una ocasión perfecta para jugar, conocer gente nueva y estar con amigos», ha remarcado en un viaje a tierras mallorquinas por las que no suele prodigarse. «No es porque no me encanten Mallorca y las Islas Baleares es porque no ha coincidido. Me gustaría venir mucho más y este es el primer viaje», ha señalado Jorge Lorenzo, que ha destacado que su trabajo en los medios y su presencia en dos campeonatos como piloto de coches le ocupan más de veinte fines de semana este año.

Como analista del Mundial ha aprendido a moderar su discurso «para no meter la pata» y valora la «comodidad» que le ofrece al hablar el hecho de hacerlo «sobre algo que he mamado desde pequeño». Menos cómodo están lo pilotos de Honda Marc Márquez y Joan Mir, de los que cree que necesitan «tiempo y paciencia» para salir de la peligrosa dinámica en la que se han instalado. «Marc (Márquez) tiene una situación difícil y nueva para él. Más allá de la lesión de brazo, cinco caídas en un fin de semana son muchas y solo con paciencia, no precipitarse y dejando pasar el tiempo se sale de esto. A mí me ha pasado, nada dura para siempre», ha analizado sobre el momento actual del piloto de Cervera.

Sobre Joan Mir, Jorge Lorenzo también ha relatado que el ex de Suzuki «está pasándolo muy mal con la moto y, por ahora, con malos resultados». «No es una situación fácil, pero es campeón del mundo y con paciencia y tiempo todo va a pasar», ha reflexionado el tricampeón de MotoGP, que, en cambio, va a Augusto Fernández «muy bien». «Ha sido una sorpresa porque la KTM no es una moto fácil y ha puesto al equipo contra las cuerdas. Tienen a Pedro Acosta con la intención de subirlo y les ha hecho tener dudas. Si mejora los resultados KTM estará entre la espada y la pared», ha argumentado.