Las estrellas plantan batalla a la ELA en Pula Golf

Pula Golf ha dado este viernes el pistoletazo de salida a 'The Battle of the Stars', el singular torneo benéfico para recaudar fondos que serán destinados a la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y que cuenta con la participación, entre otros, de figuras del deporte como el pentacampeón del mundo de motociclismo, Jorge Lorenzo, el ex seleccionador nacional, Javier Clemente, el director de fútbol del Barça, Mateu Alemany, la jugadora profesional Nuria Iturrioz, Toni Nadal y exfutbolistas de la talla de Albert Riera, Julio Salinas, Aritz Aduriz o Pep Lluís Martí.