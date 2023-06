Clemente: «Yo me lo paso bien y no soy un imbécil que dice amén a todo»

Siempre es un buen día para disfrutar del golf y de hacerlo en un campo como Pula o al menos así es como se «divierte» Javier Clemente, que valora la competición y su cariz benéfico al mismo tiempo que mantiene su discurso claro y directo cuando se le pregunta por la actualidad del fútbol y el entorno mediático del deporte rey. «Vengo muchas veces al año porque me encanta Pula, el torneo es bonito y el motivo mejor. Lo pasamos bien e intentamos colaborar», comenta el ex seleccionador nacional antes de iniciar su participación en 'The Battle of The Stars' salir a un campo que conoce «muy bien», aunque la experiencia no es una garantía a la hora de presentar la mejor tarjeta posible.

Javier Clemente sigue muy pendiente de lo que sucede en el panorama actual del fútbol y ha defendido el buen hacer del que fue su jugador en el último Athletic Club de Bilbao que alzó el título Liga, Luis de la Fuente. Al ahora seleccionador «le están tirando la caña por si pica» ha asegurado sobre la vorágine constante en la que están envueltos los seleccionadores nacionales. «Lo de ser entrenador es una profesión en la que ha crecido el índice de peligrosidad, pero es joven y tiene que apechugar con el juego y los comentarios. Tiene que seguir su línea porque es un hombre serio, capacitado y con conocimientos», ha explicado. Noticias relacionadas Las estrellas plantan batalla a la ELA en Pula Golf También ha elogiado al entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, tanto por su carácter fuera del terreno de juego como por los resultados conseguidos sobre él. «Es un diez en simpatía y en su forma de ver la vida. Siempre me ha parecido muy respetuoso con todos los entrenadores y me encanta. Tiene buenos golpes de humor como buen mexicano y también tiene una gran parte de navarro, que por lo general es un tío de carácter alegre y terco. Me alegro por la gran temporada que he hecho con el Mallorca», ha apuntado Javier Clemente. Su última experiencia en los banquillos ha sido la selección de Libia, pero sigue con ganas de volver a dirigir a los 73 años. «Estoy igual de fastidiado ahora que hace treinta años, tengo más años pero seguiría», ha afirmado al mismo tiempo que ha asegurado que le resulta más complicado encontrar un proyecto en España porque la prensa lo cataloga de «conflictivo». «Cada uno tiene su mochila y yo me lo paso bien, porque no soy un imbécil que dice amén a todo. Sigo disfrutando, si entreno bien y si no pues soy un entrenador en el paro como muchos otros parados que hay», ha manifestado. En este sentido ha asegurado que él siempre está «relajado» y que los medios «no te pueden maltratar por tener más dinero, popularidad u oyentes». «El periodismo tiene que ser veraz y respetuoso. Si te pierden el respeto con cosas veraces pues mira, has metido la pata, pero si te dan caña y se inventan cosas tienes dos soluciones: aguantas o contestas. Yo nací para contestar», ha reflexionado poniendo sobre la mesta que en la prensa se ha encontrado a muchos críticos desde la época de José Ramón de la Morena hasta Pedrerol. «Ahora es Pedrerol. Siempre hay una continuidad, hay copias y gente desalmada en la profesión ¿hay que aguantar eso? Por qué voy aguantar. Hay twitter y muchas formas de contestar y divertirse», ha concluido.