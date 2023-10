Setas: la estrella agridulce

El otoño en Mallorca no solo nos trae una paleta de colores en los bosques y la brisa fresca del mar, sino también una rica variedad de setas que despiertan el interés de los entusiastas y gourmets por igual. La Isla se convierte en un paraíso micológico, y los boletaires, como se les llama a los recolectores de setas en Mallorca, se dirigen a los bosques en busca de estas joyas escondidas.

Variedades comunes que se encuentran en Mallorca en otoño incluyen Lactarius deliciosus (rovelló) que se encuentra en pinares y es excelente para asar; Amanita caesarea (césar) que es una de las setas más apreciadas, se encuentra en zonas de roble y encina; y Cantharellus cibarius (reig) que es popular en guisos y cazuelas y crece en bosques mixtos.

Los platos tradicionales de Mallorca a menudo incorporan setas en deliciosas recetas caseras. El tumbet es un plato que suele llevar setas y verduras de temporada. Otra comida típica es el frit mallorquí, que también se puede hacer añadiendo setas para darle un toque otoñal.

A mí me encantan las setas o champiñones en una tortilla de huevos con queso y especias verdes. Además, en esta época del año muchos cafés internacionales de moda en el centro de Palma o en Santa Catalina incluyen setas en sus bocadillos o tostadas. Personalmente, me encanta la tostada de setas de Surry Hills en Mallorca.

Las setas de Mallorca no solo ofrecen una oportunidad para disfrutar de la belleza natural de la Isla, sino que también son un ingrediente versátil en la cocina local. Así que, si eres un boletaire en ciernes o simplemente un amante de la buena comida, ¡el otoño en Mallorca tiene algo especial para ofrecerte!

Sopa mallorquina de setas

Ingredientes:

500g de setas variadas (rovelló, reig, etc.)

2 patatas medianas

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 ramita de perejil

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto

Instrucciones:

Limpie las setas cuidadosamente y córtelas en trozos. Pele y pique las patatas, la cebolla y el ajo. En una cazuela grande, caliente un chorrito de aceite de oliva. Añada la cebolla y el ajo, y sofríalos hasta que se vuelvan translúcidos. Añada las setas y cocine durante unos 5 minutos, removiendo ocasionalmente. Añada las patatas al guiso y mezcle bien. Cubra con agua y cocine a fuego lento durante unos 30 minutos, o hasta que las patatas estén tiernas. Añada el perejil picado y sazone con sal y pimienta al gusto. Sirva caliente, ideal acompañar con un trozo de pan rústico.