l 1 kg. caracoles precocidos con hierbas

l AOVE

l pimienta negra

l 2 brotes tomillo o romero fresco

l ½ tacita de brandy

Esta receta la podemos hacer con caracoles previamente engañados en agua, guindilla y un ramillete de hierbas para caracoles o para mayor comodidad comprarlos ya precocidos con hierbas, listos para emplear y envasados al vacío de Caragol Bover, empresa de Sa Pobla que los distribuye por toda Mallorca. Poner al fuego una sartén grande o paella con un dedo de aceite de oliva. Cuando esté caliente, añadimos los caracoles y el brote de tomillo o romero procurando que queden extendidos en una sola capa. Cuando cojan calor regamos con el brandy y flambeamos, removiendo con suavidad para que no se rompan las cáscaras. Cuando se apaguen las llamas y no quede líquido en la sartén, sazonamos generosamente con sal y pimienta negra removiendo de vez en cuando. Cuando las cáscaras de los caracoles se sequen y vayan tomando el polvo de la pimienta, estarán listos. El ritual exige chupar la cáscara, que tendrá el saborcito de la sal y pimienta pegadas. Están tan sabrosos que ni nos acordaremos de mojar el caracol en el all i oli que tendremos preparado de antemano.

En Sineu y otros pueblos de alrededores existe la costumbre de comer caracoles el día de San Marcos, es decir el martes 25, para evitar ser tocats, o lo que es lo mismo, prevenir embolias, ictus y otras enfermedades. Una tradición que ha venido a más en los últimos años y que conocí gracias a Kiko, de Can Verdera. Hasta que falleció, Kiko preparaba como buen sineuer, un menú a base de caracoles. De primero, sopes escaldades hechas con el caldo de los caracoles que después servía de segundo plato. El popular restaurante El Cruce prepara cada año unas tres toneladas de caracoles para la gente que come en el establecimiento o se lleva para degustarlos en casa.