Plato: calamares con sorpresa (4 personas)

Ingredientes:

■ 4 calamares de ración

■ 3 tomates pera

■ 1 ajo tierno

■ 1/4 de cebolla blanca

■ 1/2 pimiento rubio

■ 4 hojas grandes de albahaca

■ 1/2 cucharita de pimentón

■ 50 gr. de quinoa

■ vinagre de Jerez

■ aceite de oliva virgen

■ sal

■ pimienta

Receta:

Limpiar los calamares y reservar. Pasar varias aguas a la quinoa y cocer en agua hirviendo unos 20 minutos o hasta que el grano sea transparente. Escurrir y pasar bajo el agua del grifo. Dejar enfriar y reservar. Pelar los tomates, cebolla y ajo tierno. Picar cebolla, ajo y albahaca y meter en un lebrillo. Añadir el tomate y pimiento cortado a cuadritos. Añadir la quinoa. Aliñar con el pimentón, sal, aceite, vinagre y pimienta, mezclar bien y probar la sazón, debe tener un toque picantito y notarse el aroma de la albahaca. Rellenar los calamares con la mezcla escurriendo bien el aliño, que reservaremos para después.

Poner una plancha al fuego y cuando esté bien caliente asar los calamares un par de minutos por cada lado sin poner nada de aceite. Cuando estén doraditos colocar en una fuente los calamares y las patitas, y rociar por encima con el aliño que habíamos reservado. Servir enseguida para que no se enfríe. La ensalada habrá absorbido el aroma del calamar, pero no habrá perdido su jugosidad. Tener en cuenta que es imprescindible lavar los granos de quinoa antes de cocinar con el fin de eliminar las saponinas que contiene, ya que si no dará amargor al plato.

La quinoa es un pseudocereal muy nutritivo que se cultiva en los Andes. La primera vez que escuché su nombre fue hace ya bastantes años al leer el menú de la cena que ofrecían los Reyes -seguramente a instancias de doña Sofía las autoridades de Baleares. La parte negativa del auge de su consumo en el primer mundo es que está provocando su encarecimiento en países como Bolivia, donde la quinoa es alimento básico de la población.