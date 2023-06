Tengo una boda, ¿qué me pongo?

La temporada de bodas no ha hecho más que empezar. El buen tiempo y el calor hacen que estos meses sean los más aclamados para que los novios contraigan matrimonio aunque en estos últimos días el tiempo haya cambiado. Aunque los enamorados han de pensar en los preparativos, los invitados también tienen una tarea: elegir la ropa que se pondrán para la boda. Sin embargo, no todos los enlaces matrimoniales son iguales. Cada vez se celebran más de estilo temático, en los cuales los asistentes se tienen que atener al código de vestimenta que indiquen los novios. En el caso de que esta no sea tu situación y puedas decidir libremente que prendas llevar te dejamos algunos consejos:

Para hombres Es muy común que los hombres se vistan con traje en un día tan señalado, aunque hay de muchos tipos. Elegir un esmoquin negro con una camisa blanca, pajarita negra y gemelos es una de las opciones más habituales para una boda. Otro look puede ser un traje de tres piezas azul marino, con una camisa blanca, corbata azul y cinturón a juego. Por otra parte, si el evento es más casual proponemos una camisa blanca, ir sin corbata, si quieres, y una chaqueta de un color claro como el azul o el beige. ¿Te han invitado a una boda vintage? No te preocupes. Te recomendamos que lleves un traje de tela de tweed de color marrón con una camisa azul claro y un chaleco. El esmoquin negro con una camisa blanca y pajarita negra es una opción muy habitual. Para mujeres Una de las normas que siempre debe cumplir una invitada es no vestir de blanco, ya que ese color queda reservado para la novia. Una vez que se cumpla este requisito el resto dependerá del lugar, la época del año o si se celebra de día o de noche. Los vestidos o los conjuntos de dos piezas son muy favorecedores para este tipo de eventos. Aunque los vestidos lisos sean los que más se llevan, los que tienen estampados con flores también marcan tendencia. Para la noche es preferible llevar vestidos largos y el color que más predomina es el rojo o el celeste, mientras que por el día se puede elegir una vestimenta más corta o midi con tonos más llamativos. Para la noche es preferible llevar vestidos largos y el color que más predomina es el rojo. Los invitados a una boda, como participantes fundamentales en el evento, tienen ciertos requisitos que deben cumplir para asegurar el buen desarrollo de la celebración. En primer lugar, se espera que los invitados confirmen su asistencia con antelación para facilitar la planificación. En cuanto a la puntualidad, también se espera que lleguen a tiempo para la ceremonia y que respeten las tradiciones y protocolos establecidos por los anfitriones. Además, es costumbre que los invitados traigan un regalo para los recién casados, generalmente seleccionado de la lista de bodas proporcionada, aunque en estos últimos años lo más común es que se haga una transferencia bancaria y así ayudar a los recién casados a su viaje de luna de miel.