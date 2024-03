La noche del lunes se convirtió en una auténtica pesadilla para los vecinos de la calle Nord de Andratx. La explosión de una bombona de butano en el número 22 despertó a todo el vecindario y terminó con dos heridos de diferente consideración. Uno de los afectados, Roger Ramis, lo vivió en primera persona. «Me desperté porque se me cayó el techo encima», ha comentado. El otro herido, en estado grave, ha sido trasladado al Vall d'Hebrón.

Sobre las 23:00 horas de la noche, la explosión conmocionó al pueblo. Ramis tuvo que salir corriendo de su casa porque se derrumbaba. «Cuando empecé a notar que se me caía el techo me desperté para poder salir rápidamente», ha comentado este martes a las puertas de su vivienda.

Los bomberos siguen trabajando por la mañana en las viviendas afectadas. FOTO: Michels

El perjudicado, que ha sufrido una leve intoxicación de humo y heridas de poca consideración, se ha mostrado preocupado por la situación. «Ahora me he quedado sin absolutamente nada. Ni la cartera, ni dinero, ni mi documentación», ha manifestado. Por el momento, desconoce en el estado que está su casa debido a que la Guardia Civil ha cerrado cualquier vía de entrada. «Espero que pueda entrar a lo largo del día de hoy, pero creo que está para que la tiren», lamenta.

Imagen del estado de las viviendas tras la deflagración. FOTO: Michels

Ramis tenía una relación estrecha con el herido grave que ha tenido que ser trasladado de urgencia al citado hospital de Barcelona debido a la severidad de sus quemaduras en gran parte del cuerpo. «Era mi amigo, me dio trabajo y, cuando me quedé sin casa, me ayudó y me ofreció vivir en esta. Llevaba seis años viviendo aquí», ha dicho visiblemente afectado por lo acontecido horas antes.