La investigación apunta a que el joven fallecido patinó cuando quiso acceder a sa Riera

A medida que avanza la investigación se van conociendo nuevos y reveladores datos del fallecimiento de un hombre en el torrente de sa Riera este pasado miércoles. Según fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso Ultima Hora, todo apunta a que el hombre, marroquí de casi 40 años y residente en un pueblo de Mallorca, patinó cuando quiso acceder a sa Riera. Todo ello, a falta de confirmación oficial y con la consecuente cautela hasta que finalice la investigación y se conozca el informe de la autopsia.

Del mismo modo, también se ha conseguido aclarar que, unas horas antes, otra persona llamó a la central del 112 para informar que se encontraba dentro del torrente y que no podía salir. La llamada procedente del teléfono de esa segunda víctima informaba de que se había caído dentro de sa Riera porque había consumido sustancias estupefacientes y de que no podía salir de allí. En ese momento, la Policía Local y una ambulancia del SAMU-061 acudieron al lugar del suceso para auxiliarlo, pero no encontraron a nadie. Es más, desde la propia central de emergencias del 112 intentaron contactar con el teléfono que había realizado la llamada, pero los intentos resultaron infructuosos. Por ese motivo se decidió dar el servicio como erróneo o falsa alarma. Se trata de dos personas totalmente diferentes y, a priori, sin relación entre ellas. Finalmente, parece ser que la Policía Local no lo encontró porque consiguió salir por sus propios medios y acabar en el hospital de Son Espases.

Aclarados estos puntos, los investigadores del Grupo de Homicidios siguen recabando pruebas y analizando cámaras. Todo apuntaría a que el marroquí pudo sufrir una caída accidental y acabara flotando en el agua del torrente. Cabe destacar que las primeras 24 horas han sido muy convulsas y el cruce de datos entre los servicios médicos, policiales y la central de emergencias del 112 ha sido constante. La casualidad quiso que dos personas, en una misma madrugada, pero con unas horas de diferencia, aparecieran en el interior de un torrente.

Por otra parte, la asociación Defensor del Paciente ha solicitado a la Fiscalía de Palma que abra una investigación para determinar el tiempo de reacción de los médicos en el caso del hombre encontrado en el torrente de sa Riera y que ha fallecido horas después en el hospital de Son Espases.

«Queda la gran duda de si este hombre joven pudiera estar vivo si no se hubiera tardado tanto en actuar«, han señalado en un comunicado. Los médicos, según la asociación, deben comprobar que el hombre está fallecido «antes de darlo como seguro», más aún cuando se le pudo trasladar al hospital. «¿Pasó demasiado tiempo?», se preguntan, asegurando que sería una situación punible. Algunas fuentes han asegurado que pudo pasar entre media hora y cuarenta minutos hasta que se llevó a cabo esta comprobación, que normalmente se realiza en un tiempo muy inferior. El 061 parece ser que también ha abierto una investigación para comprobar si falló el protocolo de intervención.