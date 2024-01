El acusado por los incendios de Esporles niega haber prendido fuego a otro coche del Ibanat en Palma

-¿Se está durmiendo usted?- preguntó la jueza al hombre acusado por los incendios de Esporles, que fue juzgado ayer otra vez por prender fuego a un coche del Ibanat en Palma. La abogacía de la Comunidad Autónoma reclama una condena de cuatro años y medio de cárcel para el sospechoso, así como una multa de 4.320 euros y que indemnice a la Conselleria de Medi Ambient con 19.844 euros por los daños causados en el vehículo.



Marcel S., que acudió a juicio en silla de ruedas, aseguró que no sabe de qué le acusan. Un abogado de la Comunidad Autónoma preguntó al hombre si se acordaba dónde estaba en la madrugada del 12 de agosto de 2019. "No me acuerdo, no llevo un diario, los últimos cuatro años he estado durmiendo en la calle", respondió.



-¿Recuerda haber sido juzgado la semana pasada en la Audiencia por unos incendios en Esporles?- preguntó el letrado al procesado.



-¿Qué tiene que ver esta pregunta absurda?- contestó Marcel S.



-Si no quiere no conteste, pero no califique las preguntas del letrado- intervino la jueza de lo Penal número 7 de Palma.



Un testigo explicó que salió de un restaurante y fue a pasear a su perro por la calle Bisbe Bernat Nadal, junto a Carrefour de General Riera. «Vi a una persona que venía corriendo de la zona del Palma Arena y, de repente, vi un furgón de la Policía Local. Esta persona se metió por el torrente y al cabo de unos cinco minutos había un coche de Medio Ambiente que ya estaba prendido y llamé al 112». El hombre comentó que en la policía le dijeron que esa misma persona había prendido un vehículo días antes en Esporles.



Un agente de la Policía Nacional ha relatado que el vehículo afectado, un Nissan Terrano, quedó «casi calcinado» y que el testigo reconoció sin ninguna duda al acusado, «que está bastante cambiado». Marcel S. estuvo investigado por los agentes durante bastante tiempo. «Pensamos que tenía una inquina especial contra las Administraciones».



-¿Le consta un diario que le intervinieron en una vivienda que había sido okupada por el señor Marcel?- preguntó el abogado de la Comunidad Autónoma.



-Sí, tuvimos conocimiento por el atestado de la Guardia Civil. Sé que fue investigado por muchos más hechos...



Uno de los agentes que intervino en el incendio recordó que el testigo les facilitó una descripción de la persona que salió corriendo tras incendiar el vehículo del Ibanat. Un policía local de Palma comentó que acudieron al lugar después de que les avisaran de que había un vehículo del Ibanat incendiado. «A mis compañeros les facilitaron una descripción física de un testigo que les manifestó que había visto a una persona en el lugar».



La Fiscalía y la letrada de la defensa solicitaron la absolución. «Se relacionan el hecho de Esporles y el de Palma por el modus operandi, pero hay una ausencia de prueba esencial de la policía científica o de los bomberos», indicó el representante del Ministerio Público. «No sabemos cuál es la causa del incendio».



Marcel S., en el turno de la última palabra, declaró que solo pudo seguir el juicio de forma parcial y que es cierto que se escondió en el torrente, pero no porque hubiera cometido un delito, sino porque en la calle ya le habían atracado varias veces. «Tengo el presentimiento de que me fuerzan para que salga condenado de aquí. Los incendios en contenedores debe ser un fenómeno bastante habitual aquí».