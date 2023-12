¿Cómo podemos decirte gracias? Queremos darte todo, pero lamentablemente no tenemos nada. Damos gracias a Dios por ti, eres la ayuda que pedimos. Sin ti podríamos haber muerto... Dios te bendiga.

Este es el whatsapp que recibió un bombero de Mallorca que, junto a dos policías jubilados y un experto montañero, rescataron este miércoles por la tarde a cuatro alemanes de entre 20 y 25 años de edad que no podían salir del torrente de sa Fosca, en el Gorg Blau. Los jóvenes remontaron el torrente trepando, pero se quedaron atrapados y no sabían cómo regresar. Estuvieron cinco horas perdidos y sin cobertura para avisar a los equipos de emergencias. No les quedaba agua ni comida.

El bombero, los dos policías y el montañero accedieron al torrente sobre las nueve de la mañana y esperaban salir a las cinco de la tarde. El camino era angosto porque estaba repleto de ramas y avanzaban de forma lenta. Cuando ya salían, en torno a las 18.00 horas, se encontraron a los cuatro chicos, que habían trepado tras acceder desde s'Entreforc, en Escorca.

«Nos llevó dos horas y pico el rescate, era muy peligroso y patinaba mucho», cuenta el bombero Joan Oliver. «Ha sido una odisea. Tienen suerte de habernos encontrado porque no llevaban agua ni comida ni nada. Se quedan allí y a saber qué hubiese pasado...». Los alemanes, que habían superado el Pas des caçador, llevaban más de cinco horas atrapados cuando los encontraron. "Fuimos un equipo trabajando juntos", apunta el policía jubilado de Inca Toni Sinever, un especialista y gran conocedor del torrente de sa Fosca.

«La verdad es que no nos explicamos cómo pudieron trepar tan arriba. Tuvimos que emplear cuerdas y arneses de fortuna asegurándolos en tres descensos posteriores. Y suerte, también, que llevábamos tres frontales de reserva que les pudimos dejar porque se nos hizo de noche», concluye Oliver.