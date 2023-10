El arresto de los tres presuntos asesinos de un alemán en la autopista de Llucmajor no fue una tarea fácil. Tal y como adelantó Ultima Hora en rigurosa primicia, la Policía Nacional procedió al arresto de tres jóvenes por asesinar a un turista germano en Palma. Los hechos se remontan al pasado 8 de octubre del año 2022. Lo que en un primer momento parecía que era un accidente o imprudencia por parte de un turista borracho, tras una exhaustiva investigación policial, se ha demostrado que fue un asesinato. Todo comenzó cuando los equipos de emergencia recibieron varios avisos alertando de que un turismo había atropellado a un peatón en el kilómetro 10.900 de la MA-19, es decir, la autopista de Llucmajor. Las primeras informaciones apuntaban que el germano había estado toda la noche de fiesta y había consumido alcohol. En un momento dado, cuando abandonó la zona de ocio nocturno para irse a descansar a su hotel, llegaron los problemas hasta que apareció tumbado sobre el asfalto instantes antes de ser arrollado por un turismo. El fallecido era un joven alemán de tan sólo 20 años que se encontraba en la Isla de vacaciones.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se hizo cargo de las investigaciones debido a que las primeras hipótesis de que el joven cruzó por la autopista de forma voluntaria se fueron desvaneciendo, aflorando una serie de circunstancias que determinaban la participación de terceras personas. Tras las primeras pesquisas, los agentes responsables del caso pudieron establecer que habían participado terceras personas en la muerte del joven y que supuestamente fue trasladado hasta la autopista donde fue arrollado cuando se encontraba tendido en la calzada.

Otro conductor que circulaba por la zona pudo ver cómo el fallecido fue arrojado desde el interior de una furgoneta no pudiendo aportar ningún dato en relación a la matrícula, pero sí aportando una descripción de la misma, al margen de otras informaciones que, según el inspector Ángel Ruiz, no se puede facilitar para no entorpecer las labores de investigación dado que la causa está declarada secreto de sumario.

A partir de ese momento, los funcionarios policiales llevaron a cabo múltiples gestiones pudiendo averiguar que la víctima se encontraba en la zona de Platja de Palma de fiesta con un amigo y que durante el camino de vuelta a su hotel se subió a la furgoneta, de la cual solo se sabía que era blanca. Los investigadores centraron las pesquisas en poder identificar el vehículo del que no se tenían datos, lo que suponía un elevado grado de complejidad, estando en contacto constante con la familia del fallecido en Alemania.

«La dificultad fue extrema ya que los agentes tuvieron que rastrear alrededor de 100.000 furgonetas, obteniendo las matrículas de todas ellas que fueron cotejadas con más de diez millones de registros de matrículas de vehículos que habían circulado en Mallorca, contando con la colaboración de la Jefatura Provincial de Tráfico», añade Ruiz. Los policías fueron acotando la lista y pudieron localizar una furgoneta que pudiera tener relación con los hechos, dificultando aún más la investigación el hecho de que la misma, días después de los hechos, fue rotulada con la imagen corporativa de la empresa a la que pertenecía, y la persona que la usaba los días en que sucedió el hecho ya no era trabajador de la misma.

Una vez obtenidas las pruebas e indicios e identificados los implicados, el pasado lunes los agentes procedieron a la detención del trabajador y uno de los implicados en la provincia de Málaga. Al día siguiente, el martes, arrestaron al tercer implicado en Palma. Todos ellos como presuntos autores de un delito de asesinato. Los agentes averiguaron que el trabajador no tuvo participación en los hechos y que la furgoneta que tenía asignada fue utilizada por los otros dos implicados, quienes localizaron a la víctima.

Los investigados pararon la furgoneta donde se subió la víctima, que se encontraría bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Una vez en el interior, los dos implicados supuestamente habrían intentado robar al turista hasta que finalmente uno de ellos arrojó el cuerpo inerte de la víctima por la puerta corredera de la furgoneta que se encontraba circulando por la autopista. El cuerpo quedó sobre la calzada, siendo posteriormente arrollado por otro vehículo, provocando su muerte de forma instantánea. Una vez finalizada la investigación el trabajador que tenía asignada la furgoneta quedó en libertad. Los otros dos presuntos autores pasaron a disposición judicial en Málaga y en Palma respectivamente, siendo decretada prisión provisional para ambos por parte de la autoridad judicial.