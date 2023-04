Siete años de cárcel para el patrón de una patera por obligar a un menor a robar en Palma

El patrón de una patera que obligó a un inmigrante de quince años a robar para él para saldar una deuda por el viaje asume una condena de siete años de cárcel. Lahkdar Moulay, argelino de 42 años, había intervenido en varios viajes entre Dellys y Balears y montó otro pasaje en el verano de 2020. Uno de los migrantes con los que contactó era un menor al que convenció para traerlo a España a cambio de unos mil euros. El adolescente solo disponía de 500 en ese momento y el resto de los fondos debían ser abonados ya en España.

El acusado ha admitido hoy en el juicio que conocía que el joven no podría pagar y que, en realidad, desde el inicio, su intención era que luego delinquiera para él en Palma. El viaje se llevó a cabo a finales de agosto de 2020 cuando no eran posibles las devoluciones a Argelia. El menor fue llevado en un primer momento a un piso en Son Gotleu por el patrón. Allí permaneció varios días hasta que la situación fue detectada por los servicios sociales, que intervinieron y le ingresaron en un centro de acogida. Pese a eso, el acusado mantuvo contacto con el menor y le amenazó para que le devolviera la deuda: «Si tú no traes el dinero y no me pagas, te voy a hacer daño».

El menor intervino al menos en cuatro delitos contra el patrimonio en Palma. Para ello se fugaba de manera habitual del centro de menores. Terminó en un piso okupa y enganchado a las drogas hasta que la Policía Nacional le detuvo por los hurtos. Inicialmente, la Fiscalía reclamaba una condena de más de catorce años para el acusado. Tras una negociación, ha modificado uno de los dos delitos de trata de seres humanos por el que el patrón estaba acusado. El procesado ha consignado además mil euros para abonar la responsabilidad civil.