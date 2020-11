El padre de la joven violada en Lloseta pide calma : «Lo fácil sería matarlo»

«Lo estamos pasando fatal, pero ahora toca ser fuertes. Coger a este tío y pegarle una paliza y matarlo sería lo fácil. Él se va bajo tierra y yo a prisión. Pero la niña y mi familia ¿cómo quedan?». El padre de la joven de 19 años violada supuestamente por un vecino de 35 en Lloseta ha hecho un llamamiento a la calma y pide que dejen trabajar a la Justicia.

El hombre, que es una persona muy conocida y apreciada en el norte de la Isla, ha grabado un audio en internet en el que agradece «todo el apoyo que nos han dado tanta gente estos días». El progenitor, en un audio de más de diez minutos que se ha difundido en las redes sociales, recuerda que las violaciones, en ocasiones, se silencian «por miedo, vergüenza o porque los agresores son familiares o gente próxima».

Valores

«Mi hija –prosigue en la nota de voz– es joven y atractiva y, claro, eso es un problema cuando ríes a un hombre. Significa que el hombre puede hacer lo que quiera con ella. Esto no funciona así, señores. Una mujer puede reír, puede ir provocativa, se puede sentir guapa, a todos nos gusta agradar. Pero hemos de saber dónde está el límite».

El padre reitera que la víctima, en primer lugar, y también la familia, están pasando momentos tremendamente dolorosos y agradece todas las muestras de apoyo y cariño: «En estos momentos me toca ser la espina dorsal de esta familia. Me toca ser fuerte. ¿Cómo puede ser que no lo mate? Pues muy fácil, os lo explicaré. Coger a este tío y pegarle una paliza y matarlo es lo fácil. Él se va bajo tierra y yo a prisión. Pero la niña y mi familia, ¿cómo quedan? Hemos de hacer una reflexión fría. La Justicia, nos guste o no, es lo que tenemos». El progenitor explica, por último, que él siempre ha sido partidario de la mano dura, pero en un caso tan dramático como el que le ha tocado vivir hay que mantener la calma: «Y enseñar siempre a nuestros hijos que tengan valores».

La víctima fue atacada de vuelta a su casa, en la medianoche del viernes

La Policía Judicial de la Guardia Civil sigue investigando el caso de la joven atacada sexualmente en Lloseta, en la medianoche del viernes al sábado, tal y como desveló en primicia Ultima Hora. La chica quedó para cenar con un amigo en un conocido bar de la avenida del Cocó y al poco tiempo se sumaron unos conocidos de él, entre los que estaba el acusado. Ya en la medianoche, fueron multados por la policía por incumplir el toque de queda y se dispersaron. El detenido se ofreció para acompañar a la chica a su casa y antes de llegar, junto a un descampado, intentó besarla, pero ella lo rechazó. A continuación, la violó. El acusado está en libertad con cargos.