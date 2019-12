El detenido por la desaparición de Marta Calvo confiesa que la descuartizó y la tiró a varios contenedores

El sospechoso de la desaparición de Marta Calvo, que se ha entregado este miércoles a la Guardia Civil, ha confesado que descuartizó a la joven de 25 años y tiró sus restos en diversos contenedores, según la agencia Efe.

El principal sospechoso de la desaparición de Marta Calvo en el municipio de Manuel (Valencia), que se ha entregado hoy a la Guardia Civil, ha confesado que descuartizó a la mujer y tiró las partes del cuerpo por diversos contendedoreshttps://t.co/ab1R6tAkIk — EFE Noticias (@EFEnoticias) December 4, 2019

El detenido está siendo interrogado por la Guardia Civil, después de que a primera hora de la mañana se entregara voluntariamente en el municipio de Carcaixent. Será puesto a disposición judicial en las próximas horas.

El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha confirmado en rueda de prensa esta misma mañana que la principal hipótesis que barajan los investigadores es que «Marta no sólo desapareció, sino que sufrió una agresión violenta que podría haber acabado en muerte».

El programa Espejo Público, de Antena 3, ha difundido las primeras imágenes de Jorge, custodiado por agentes de la Guardia Civil.

?VÍDEO| Primeras imágenes del sospechoso de la desaparición de Marta Calvo tras entregarse a la @guardiacivil ? https://t.co/Ahwoln6S4m pic.twitter.com/algXCznvjV ? Espejo Público (@EspejoPublico) December 4, 2019

El detenido no llegó a salir de España y su captura ha sido posible gracias a «la presión policial», ha subrayado Fulgencio, quien no ha dado más detalles sobre el operativo.

Preguntado por la desaparición de otra joven en la localidad valenciana de Carcaixent, a una decena de kilómetros de Manuel, y su posible relación con este caso, Fulgencio prácticamente ha descartado la conexión.

«La hipótesis con la que se trabaja es que no tiene ningún tipo de relación. Se cree que el caso de Carcaixent podría ser una desaparición voluntaria y no creemos que esta persona haya sufrido agresión alguna. No obstante, vamos a comprobarlo», ha agregado.