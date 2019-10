«A mi hermano Said le ha pasado algo malo y hay que encontrarlo»

«Una representación del pueblo marroquí de Baleares nos hemos concentrado en la plaza de Pere Garau para pedir a las autoridades policiales que intensifiquen la búsqueda de Said. Desapareció el pasado mes de junio en circunstancias muy extrañas y buscamos respuestas», afirma Mustafa Boulharrak, presidente de la Asociación Marroquí de Baleares.

Entre los asistentes se encontraba Bouchra, hermana del desaparecido. «Tengo la certeza de que algo malo le ha pasado algo malo. Me he reunido con la policía y dicen que están barajando varias líneas de investigación, pero que de momento no pueden decir nada. Mi hermano nunca se había marchado de casa. Es una persona muy activa en las redes sociales y desde el día de su desaparición no ha vuelto a escribir», apunta Bouchra.

La familia también sostiene que Said tenía previsto casarse el 15 de agosto y que, tres días antes, había realizado un pago de 600 euros para los gastos. También se sumaron a la concentración los padres de El Karchaoqui Moustpha, desaparecido en sa Pobla en agosto de 2018.