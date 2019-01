Hallan restos biológicos de Julen en el pozo de Málaga

La Guardia Civil ha informado de que se han localizado restos biológicos de Julen en el interior del pozo de Totalán, en Málaga, donde este domingo se cayó el niño de dos años. Las labores han seguido al mismo ritmo desde el pasado domingo, cuando se produjo el suceso.

Este miércoles las labores de rescate se centran en la apertura de dos túneles, uno paralelo y otro en oblícuo, con una tuneladora, al orificio donde cayó el pequeño. Para ello, la empresa que localizó a los 33 mineros de Chile ha acudido al rescate de Julen.

Un rayo de esperanza

Los expertos en rescates no han dejado de repetir que la esperanza no está perdida, porque si bien es cierto que no hay muchos precedentes de accidentes como el que ha ocurrido con el pequeño Julen, basta echar la vista atrás para traer al presente algunos casos de rescates, en España y fuera de nuestras fronteras, que han tenido un final feliz.

Sin embargo, los padres del pequeño Julen están desesperados, llevan horas en el terreno esperando que los equipos de rescate les den noticias. Este martes, El programa de Ana Rosa habló telefónicamente con el padre del pequeño, José Rocío, quien criticó que «no están haciendo una puta mierda. ¡Estamos muriéndonos!».

El padre del pequeño, que ya perdió a un hijo de tres años, asegura que estos dos días sin noticias están siendo durísimos y que las decisiones tomadas para rescatar al pequeño no están siendo del todo adecuadas.