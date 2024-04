El proper 5 de maig s’espera que sigui una data d’aquelles que fan història. La gent de Mallorca que estima la seva llengua i cultura sortirà al carrer per manifestar la seva dignitat com a poble. Ho farà d’una manera festiva i lúdica, un diumenge horabaixa, però amb claredat i contundència per dir prou a unes polítiques que, segrestades pels enemics de la nostra identitat, no són les que vàrem votar majoritàriament a les passades eleccions autonòmiques, insulars i municipals.

La diada, que es concentrarà a la plaça Major de Palma, serà la cloenda del gran Correllengua interilles que entre els dies 1 i 5 travessarà bona part dels municipis de cada una de les illes Balears. Hores d’ara, les activitats que es duen a terme per a la seva organització són frenètiques i el nombre de persones voluntàries que hi treballen i entitats de tota casta que s’hi adhereixen és constant. Encara que els promotors són l’Obra Cultural Balear i Joves de Mallorca per la Llengua, aquesta serà una manifestació de país, transversal, que agruparà totes les sensibilitats polítiques o socials d’aquelles persones que, amb independència de la seva procedència, se senten mallorquines i volen defensar el que això realment significa.

La implicació de la gent a nivell individual en els seus entorns familiars, d’amistat o laborals per donar suport a la iniciativa no ens deixen de sorprendre; fet que es trasllada cada dia amb més força a les xarxes socials on particulars i personatges d’influència reconeguda, amb el seu particular estil, animen la participació en aquest esdeveniment.

Els pobles, davant l’apatia general, necessiten un motiu que els estimuli i a Mallorca i les Balears, quan se’ns toca el voraviu de la llengua sempre hi ha prou massa crítica com per saber reaccionar i organitzar-se. No ens trobam, per tant, davant d’un fet puntual, sinó d’un punt d’inflexió que donarà sentit a la implicació de moltes persones en una lluita que serà sostinguda en el temps si els actuals governants autonòmics no ho saben valorar adequadament i rectificar. En política és important entendre que no tot està justificat per la cadira. La dignitat d’un poble no es pot vendre al xantatge de l’extrema dreta. Anul·lar els grans consensos sempre té els seus costos.