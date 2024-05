Es la serie del momento. Netflix ha vuelto a poner de actualidad El caso Asunta con el estreno de su ficción sobre el asesinato de la menor china de 12 años en 2013. Candela Peña en la piel de Rosario Porto, la madre de la niña; y Tristán Ulloa como Alfonso Basterra, el padre, son los protagonistas de la ficción. En plena promoción de la docuserie, Peña ha contado en el pódcast La Script y que recibió muchos insultos por parte de la gente, especialmente por tratar un tema tan sensible como el de Asunta Basterra e interpretar el papel de la madre.

«Me han insultado muchísimo. Yo he rodado en Santiago cinco meses con 'hija de puta, muérete', pero ya no solo por el personaje que estás interpretando, sino por una actriz que va a sacar dinero de algo terrible», confesaba la actriz, aunque recalca que estaban más dirigidos a la figura de Rosario Porto. A pesar de las criticas, la interprete que lo primero es «no juzgar a un personaje».

«Esa señora, cuando arranca la serie, en la tercera escena, va a denunciar el fallecimiento de una hija. Yo no me puedo pasar los seis capítulos disimulando que he ido, pero yo he hecho esto, pero no lo voy a decir... Yo me he mantenido en la verdad de Rosario», ha asegurado. La ganadora de tres Premios Goya también ha contado que «hay uno de los capítulos, creo que es el último, donde hay un juicio. No me pude mover, no iba ni a comer. Me quedaba ahí, declarando».

«Yo me quedaba así (cabizbaja), seguía concentrada», ha confesado la protagonista de El caso Asunta. «Nunca me había pasado en la vida, y es que el equipo me ha aplaudido dos veces».