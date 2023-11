Esto de las redes ha cambiado mucho, como tantas otras cosas. Recuerdo que cuando yo bajaba a pie la cuesta de Sa Quintana, en Ciutadella de Menorca, me sorprendía el olor a marisco de las redes que los pescadores tenían tendidas al sol. Ocupaban buena parte del muelle, frente a lo que entonces era el café de can Bomba, hoy un conocido restaurante. Todavía había algas prendidas, en las redes extendidas al sol, y algún viejo pescador que las zurcía, penosamente inclinado hacia la tierra. Hoy las redes son otra cosa. Todo ha cambiado, las redes son ‘informáticas’ y para formarlas se necesita ‘hardware’, ‘software’ -palabrejas difíciles para el común de los humanos- y protocolos (no veo que se precise ningún viejo pescador para remendarlas). Las redes más conocidas son las llamadas ‘redes sociales’ a las que se puede tener acceso fácil con la propagación del uso de los móviles. Sirven para relacionar a amigos y familiares, y literalmente a todo el mundo. Entre las redes sociales más conocidas, las que más me suenan, encuentro Facebook, Youtube, Whatsaap, Messenger, Instagram, Linkedin, Twitter, Telegram, Spotify, Google+, etc. Pero lo cierto es que existen muchísimas, son numerosísimas, cuantiosísimas y aún más. Es como lo de la condena a cien años y ‘un día’, nadie sabe cuándo se cumple ese día, o como los días que tardó Dios en hacer el mundo, que no debían de tener principio ni fin.

Ya ven, antes uno tenía que rogar a una moza que le concediera un baile, con permiso de su madre, ahora se le manda un Whatsapp. Antes -no hace tanto- se compraba un disco single con la última canción de moda, y la lista de éxitos se regía por ‘los más vendidos’, ahora la canción se escucha en Youtube o Spotify y el cantante gana en suscripciones o a lo mejor hasta en bitcoins, que suena a algo así como ‘dinero invisible’. No sé quién me preguntó no hace mucho si tenía Bizum (que dicen que es una forma fácil, rápida y segura de enviar y recibir dinero) y como que pronunció ‘bisum’ y yo, torpe, entendí ‘pixum’ (que significa algo así como ‘charco de meado’) me lo quedé mirando un buen rato.