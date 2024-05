El Consell de Mallorca no descarta limitar la entrada de coches ante la saturación

La actual situación provocada por el tráfico excesivo que a diario llega a Sóller coincide con la manifestada voluntad municipal de poner en marcha la creación de aparcamientos en el extrarradio y de limitar la circulación y aparcamiento, dando prioridad a los residentes. Esta voluntad ha quedado plasmada en el pacto de gobernabilidad que el PP de Sóller ha firmado estos días con el concejal no adscrito Josep Porcel, antiguo jefe de la Policía Local y responsable municipal de movilidad. Porcel se ha mostrado partidario de la pacificación del centro de Sóller, lo que supone la creación de zonas de párquing fuera del núcleo para vehículos visitantes. En todo caso, las soluciones que se lleguen a implementar no serán inmediatas. De momento ya existen ciertas restricciones a que los visitantes entren en coche en el núcleo de población, pero no siempre son respetadas.