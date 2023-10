El passat dimarts, dia 24, l’associació Homes per la Igualtat Mallorca, com cada any, va mostrar el seu rebuig a la violència contra les dones i demanar a la societat que no calli davant les agressions i el menyspreu sexista, amb la ja tradicional Roda d’Homes, enguany a la plaça d’Espanya, d’Inca, amb la presència del batle i la regidora d’Igualtat. El pintor i escriptor Lluís Maicas va ser el convidat d’enguany i va reivindicar la necessitat d’una igualtat real de drets entre dones i homes.

Semblava que aquest era un tema arrelat per tradició a la gent major i que aniria minvant amb els canvis generacionals, però encara hi trobam actualment molts de joves amb aquestes conductes, el que fa necessari no davallar la guàrdia en la lluita en contra d’aquesta malaltia social.

Des de principi d’any ja han estat cinquanta-una les dones assassinades a Espanya, un autèntic despropòsit humà. Segons l’observatori de Violència Domestica i de Gènere, en els passats mesos d’abril, maig i juny, varen ser 1902 les dones víctimes de violència masclista a les Balears, durant aquest període cada dia 21 dones patien agressions masclistes. I sembla com si aquí no hagués passat res, poc ressò li donem, el que fa no es prenguin totes les mesures que caldria. Això és intolerable i inhumà.

Després està la desconsideració cap a les dones, el que dèiem micromasclismes, que es dóna a distints sectors socials i que ho podem veure a moltes notícies i articles de premsa; articulistes que xerrant d’homes i dones, a la dona li posen un article de menyspreu, cosa que no fan amb els homes; sense anar molt enfora podíem veure fa uns dies com un articulista xerrant del cas Rubiales, a na Jenni la qualificava de ‘bobita’, mentre a Rubiales no li regalava cap adjectiu de menyspreu, això passa sovint; al mateix article s’acusa a Jenni d’abalançar-se descaradament als braços de Rubiales, i si veiem els vídeos, la Reina i la Princesa reben la mateixa abraçada de tot l’equip. Quina manera de tergiversar els fets!

Prenguem consciència d’aquesta xacra i fèiem costat a tot el que suposi la seva visibilitat i erradicació. La nostra responsabilitat com a homes és ser crítics davant les desigualtats i injustícies, callar és de covards.